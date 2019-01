Mit der Lässigkeit eines Virtuosen

Klaus Kleinmann

Schönwalde (MOZ) Was ist der Unterschied zwischen einer Tuba und der Tastatur einer Schreibmaschine? Georg Schwarks Tuben besitzen nur vier Tasten, und damit viel weniger als eine Schreibmaschine - weshalb man, so Schwark, auf einer Tuba viel weniger Unsinn fabrizieren kann. Die Tuba ist das Orchesterinstrument mit den tiefsten und spektakulärsten Tönen.

Ihr Klangspektrum liegt irgendwo zwischen Walross, Benjamin Blümchen und Panflöte. Gelegentlich hört man auch ein Motorrad vorbeiknattern oder ein Nebelhorn tuten. Die Klänge der Tuba gehen einem in den Bauch und hören sich manchmal an, als kämen sie von dort.

Um es mit Schwark zu sagen: „Die Tuba ist der Darm der Musik.“ Georg Schwark, der 35 Jahre lang Solotubist des Rundfunksinfonieorchesters in Berlin war, spielt sein riesiges Instrument mit der lässigen Virtuosität des Meisters und lässt dabei vergessen, dass das Erzeugen dieser Töne ein wahrer Kraftakt sein muss, der die Lungen des Normalbürgers zum Platzen brächte. Die Tätigkeit im Orchester war Schwark nie genug. So probierte er die Möglichkeiten seines Instruments in den verschiedensten Besetzungen (zum Beispiel Hannes Zerbe Blechband, Berliner Tubaquartett, im Salonorchester oder auch in der Band von Barbara Thalheim) aus.

Wie leicht er die kompliziertesten Melodiefolgen hinauf- und hinuntergleitet, wie mühelos er die größten Tonsprünge meistert, das macht ihm so schnell keiner nach. Er tut dies mit der Schlitzohrigkeit dessen, der sein Instrument über alles liebt, dessen Möglichkeiten gern bis zur Neige auskostet und es genießt, den Hörer ständig zu verblüffen.

Auf weichgespülten Flötenklängen folgt das Kollern einer Felslawine, auf das „Plasch!“ einer fallenden Kokosnuss das grelle Lachen des Äffchens, das sie geworfen hat, auf Äolsharfen ein abrupter, kräftiger Pups.

Tubaspielen klingt bei Schwark wie Jodeln rückwärts: Während die Stimme beim Jodeln gerne um eine Oktave oder mehr nach oben springt, plumpst sie bei der Tuba oft jäh von oben hinab. Atemlos folgte der Zuhörer diesen Kapriolen. Leider ging Georg Schwark dann immer gleich zu seiner Conférence über, in der er - bestenfalls - Platitüden aus dem Oeuvre seines Tuba-Kollegen Wenzel zum Besten gab, wenn man Pech hatte aber auch Wirtinnen-Verse der übelsten Sorte (“Kinder mal eben weghören!“). Sicher wollte er damit mehr Atmosphäre in den etwas kühlen Saal des Restaurants zaubern, vertat sich dabei in der Wahl seiner Mittel aber genauso virtuos, wie er die Tuba bläst. Die Mehrheit des Publikums klatschte beflissen, klügere Pointen hätten es jedoch sicher noch mehr gefreut. Die vier Tasten der Tuba hätten zum Gelingen des Abends vollauf genügt.