40 Blutspender bei der Feuerwehr

Anett Zimmermann

Neuenhagen (MOZ) Kleine Schrecksekunde am Freitag bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuenhagen: Wegen eines Systemfehlers hatte der DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost den Termin am Nachmittag abgesagt. Doch der fand statt.

Wer Blutspender ist, kann sich an gewünschte Termine per E-Mail oder SMS aufs Handy erinnern lassen. Doch am Freitagvormittag wurden offensichtlich selbst Termine im Februar abgesagt. Kurz darauf kam auf selben Weg die Information, dass die Terminabsagen aufgrund eines Systemfehlers irrtümlicherweise verschickt wurden. Die betreffenden Blutspendetermine würden wie geplant stattfinden, hieß es. Das hatte zu diesem Zeitpunkt auch Christian Miroslau von der Freiwilligen Feuerwehr Neuenhagen herausgefunden: „Einer unserer Blutspender hatte mich angerufen und nachgefragt, ob unser Termin wirklich nicht statfindet. Also habe ich gleich beim Blutspendedienst angerufen und die gegenteilige Antwort bekommen.“

Und so machte sich Miroslau kurz darauf wie so oft ans Brötchenschmieren. Die vier Liegen für die Blutspende wurden stets im Versammlungsraum aufgestellt und die Fahrzeughalle geräumt, damit sich die Blutspender dort stärken können. Vier Termine würden jedes Jahr gemeinsam organisiert, berichtet Ortswehrführer Daniel Meyer. „Wenn es draußen wärmer wird, dann grillen wir auch“, verweist er darauf, dass sich auch die bis zu zehn Helfer der Wehr immer wieder mal etwas anderes für die Blutspender einfallen lassen. Im Schnitt kämen 40 bis 50 Leute, um Blut zu spenden.

„Diesmal waren zwei Erstspender beziehungsweise Wiedereinsteiger nach langer Zeit dabei“, sagt Christian Miroslau und spricht von 40 Spendenwilligen. Zwei seien diesmal aus gesundheitlichen Gründen abgewiesen worden. „Oft stimmt zum Beispiel der Eisenwert nicht“, hat er im Laufe der Zeit mitbekommen.

Initiiert worden seien die Blutspendeaktionen bei der Feuerwehr vor zwölf Jahren von Sieglinde Wesner, der damaligen stellvertretenden Ortswehrführerin. Christian Miroslau kann sich noch an Blutspendetermine nach der Wende an der Grundschule in Neuenhagen erinnern. „Aber irgendwann hatte das aufgehört und erst wieder nach der Anfrage von Sieglinde Wesner neu begonnen.“ Blutspender kämen vor allem aus den Insel-Gemeinden Neuenhagen, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Altglietzen und auch Hohensaaten, aus anderen Stadtgebieten von Bad Freienwalde, aber ebenfalls aus Oderberg und Angermünde.

Unterdessen geht Daniel Meyer die Namen der Neuenhagener Wehr. „Die Hälfte von unseren Mitgliedern spenden Blut, wenn sie gesund sind und es einrichten können. Viele sind ja berufstätig und tagsüber nicht vor Ort.“ Und extra frei nehmen, könne auch nicht jeder.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenhagen zählt zurzeit 25 Einsatzkräfte, darunter vier Frauen, 26 Mitglieder im Nachwuchsbereich sowie sechs in der Alters- und Ehrenabteilung. Für Daniel Meyer, Christian Miroslau und die Helfer war am Freitagabend nach der Blutspende allerdings noch lange nicht Schluss: Nach 19 Uhr ging es in der theoretischen Ausbildung um die Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 und Einheiten im Löscheinsatz sowie etwas Fahrzeugkunde.

Der nächste Blutspendetermin im Feuerwehrgerätehaus im Bad Freienwalder Ortsteil Neuenhagen ist für den 26. April zwischen 15 und 19 Uhr vorgesehen.