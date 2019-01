Wenn die Droge zum Problem wird

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Drogen führen ein Schattendasein in unserer Gesellschaft, und sind dennoch omnipräsent. Jugendlichen Beratung, Hilfe und Unterstützung in Sachen Drogenmissbrauch zu geben, ist Aufgabe der Barnimer Drogenberater von Experience.

„Ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte“, erzählt Mike aus seiner bewegten Vergangenheit. Über viele Jahren hat der Eberswalder verschiedene harte Drogen, wie Ecstasy und Amphetamine, konsumiert und schließlich auch gewinnbringend verkauft. „In Eberswalde gibt es einen florierenden Drogenhandel und Hunderte von Konsumenten.“, erzählt der 34-Jährige. Er hat den Absprung aus der Szene allerdings vor einigen Jahren geschafft, hat mittlerweile einen festen Job, eine glückliche Familie und felsenfeste Vorsätze. „Ich habe meine Lektion gelernt“, so der junge Mann. Mike wurde 2012 beim Drogenschmuggel erwischt und bekam von einem bayrischen Gericht dafür sechs Jahre Haft. Fälle wie diese sind Extrembeispiel, doch es gibt sie bei der Drogenberatung Experience immer wieder, erzählt Stephan Graupner, der seit Jahren in der Beratungsstelle tätig ist. Experience wendet sich vor allem an Jugendlichen und jungen Erwachsene bis 27 Jahre. Die Bandbreite der Klienten, so werden die Ratsuchenden hier bezeichnet, ist groß. Manche kommen auf Rat ihrer Freundin, andere weil sie das Arbeits- oder Jugendamt schickt. Auch die Form des Drogenkonsums variiert. Ein Teil der jungen Menschen kommt wegen Alkoholmissbrauchs. Diese Alltagsdroge werde immer wieder unterschätzt, so Graupner. In der Beratung der Klienten überwiegen dennoch Konsumenten von harten, illegalen Drogen. Marihuana, Amphetamine, Ecstasy und andere Substanzen spielen dabei die größte Rolle. „Der Trend geht zu polytoxem Missbrauch“, beobachtet Graupner. Die Menschen nehmen oft nicht nur eine Substanz, sondern gleich mehrere. Fast immer dabei ist Tabak oder Alkohol, so seine Beobachtung. In seinen Augen nimmt der Drogenmissbrauch nicht unbedingt zu, wie oft gemutmaßt. Er nimmt allerdings auch nicht ab, stellt er immer wieder ernüchternd fest. „Jeder, der zu uns kommt, kommt freiwillig“, so Graupner. Selbst diejenigen, die Auflagen von Gerichten befolgen müssen, lassen sich letztlich freiwillig auf ein Gespräch ein. „Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe“. Es könne niemanden geholfen werden, der es nicht von sich aus will, so seine Überzeugung. Die Klienten hätten schließlich schon oft gehört, dass sie aufhören sollen.

„Wir versuchen den Menschen klar zu machen, dass sie verantwortungsvoll mit Körper und Geist umgehen sollen“, bringt es Suchtberaterin Janine Schöning es auf den Punkt. Die Beratung solle dabei möglichst niederschwellig, also ohne jegliche Berührungsängste sein. Das Gespräch sei auch anonym möglich und alles finde unter dem Gebot der Verschwiegenheitspflicht statt. Es soll schließlich ein Vertrauensverhältnis entstehen, so Schöning.

Rund 50 bis 60 Menschen finden jeden Monat den Weg in die Büroräume von Experience im Brandenburgischen Viertel. Die meisten seien zwischen 18 und 27 Jahren alt.

Mike war erstmals 2014 bei Experience. Noch während er seine Haftstrafe verbüßte, nahm er Kontakt zur Beratungsstelle auf und holte sich professionellen Rat. „Es war die schrecklichste Zeit meines Lebens“, blickt er auf die Zeit im Gefängnis zurück. Er wurde einmal beim Schmuggel erwischt und bekam, ohne einschlägig vorbestraft zu sein, gleich sechs Jahre. „Das hat mein Leben zerstört“, erzählt er.

Er kann nur vor dem Konsum von Drogen warnen. Man gerate schnell in einen Strudel, der am Ende oft nicht mehr zu bewältigen sei. Auch er sei durch Freunde in falsche Kreise geraten. Erst probierte er nur aus, wie Amphetamine und Ecstasy-Pillen wirkten, doch schon bald wurde daraus regelmäßiger Konsum. Im nächsten Schritt lockte das schnelle Geld, das man mit dem Drogenhandel verdienen kann, erzählt der junge Mann. Und so nahm das Unheil seinen Lauf.

Die Frage, wie junge Menschen vor Abhängigkeit und Drogen geschützt werden können, beschäftigt auch Experience. Bei der sogenannten Primär-Prävention sind die Berater an Schulen unterwegs und versuchen aufzuklären. Gefragt seien auch die Eltern: „Sie müssen bei ihren Kindern bestimmte Kompetenzen fördern“, erklärt Janine Schöning. Jugendliche müssen ihre Grenzen kennen und lernen selbstbewusst „Nein“ zu sagen, um sich dem Gruppendruck auch mal widersetzen zu können.