Blick auf die Sieger-Entwürfe

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Zur jüngsten Sitzung haben die Stadtverordneten einen Blick auf die drei erstplatzierten Entwürfe des Architektenwettbewerbs für ein Besucherzentrum am Brecht-Weigel-Haus nehmen können. Es ist jedoch nur bei einem Blick geblieben.

Auf dem langgestreckten Ratstisch waren die drei großformatigen Entwürfe schlecht einsehbar. Gut, dass zur jüngsten Sitzung der Stadtverordneten die drei erstplatzierten Varianten für einen Besucherpavillon am Brecht-Weigel-Haus an die Wandtäfelung gepinnt wurden. Dort konnten die Stadtverordneten endlich einen Blick auf das werfen, was vielleicht 2020 am Literaturmuseum entstehen wird: ein zurückhaltender und das Atelierhaus ergänzender Funktionsbau, der das historische Ensemble nicht stört und dennoch Raum für Servicebereiche, Aufenthalts-, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume bietet.

Das Publikum im Ratssaal, lud Bürgermeister Horst Fittler ein, könne sich das gern mit ansehen. Schließlich hatte nicht jeder die Gelegenheit, während der offiziellen Sprechzeiten ins Landratsamt nach Seelow zu fahren. Dort waren im vergangenen November in einer Ausstellung alle zehn Entwürfe aus dem Architektenwettbewerb präsentiert und der Sieger gekürt worden.

Beim Blick auf die Entwürfe blieb es aber. Könne jemand dazu etwas sagen?, wurde aus dem Kreis der Stadtverordneten laut. Zwar trifft das Gremium in der Sache keinerlei Entscheidungen – das Brecht-Weigel-Haus untersteht dem Landkreis –, Erläuterungen wären für Verständnis, Akzeptanz und Identifikation indes hilfreich gewesen.

Dazu habe es keine Veranlassung gegeben, sagte Hannelore Weber, Amtsleiterin des kreislichen Liegenschafts- und Bauverwaltungsamtes, auf Nachfrage der MOZ. Gefragt worden sei, ob es möglich wäre, die erstplatzierten Entwürfe zu zeigen. Erklärungen dazu zu geben, darüber könne man reden, wenn es gewollt sei, zeigte sie sich offen. Ebenso Museumsleiterin Margret Brademann, mit der Amtsleiterin Hannelore Weber derzeit „eine erste Beratung“ zu den weiteren Schritten hatte.

Denn zunächst sei man in einer ersten Stufe in die Planung eingestiegen. Fördermittelanträge um Leader-, Bundes- und Landesmittel würden gestellt. Dieser Stand eröffnet aber auch die Chance, dass sich Buckow durchaus sachkundige Auskunftspartner einladen kann.