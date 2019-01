Singegruppe als Noten mit Schlüssel

Cindy Teichert

Groß Muckrow (MOZ) Bei nassem Schneegestöber versuchten die Narren am Sonnabend auch in Groß Muckrow den Winter zu vertreiben. Zeitweise waren bis zu 80 Menschen unterwegs. Das Tragen von selbstgemachten Kostümen ist nur eine von vielen Traditionen, die bei der Groß Muckrower Fastnacht gepflegt werden.

Um 9 Uhr setzte sich der bunte Zug angeführt von „Jochens Jungs“ in Bewegung. Groß Muckrow ist die Hochburg von selbstgemachten Gruppenkostümen. Statt sich einfach im Kostümverleih ein warmes Fell zu holen, greifen überdurchschnittlich viele Leute hier noch selbst zu Nadel und Faden oder basteln ein originelles Faschingskostüm nur für diesen einen Tag im Jahr. Und auch bei der Fastnacht 2019 gab es wieder eine Vielfalt an kreativen Ideen zu bestaunen. Die Singegruppe des Ortes etwa war als Noten unterwegs, mittendrin Wolfgang Lichtner als einziges männliches Mitglied und Notenschlüssel. Genäht hatte die Kostüme Rosemarie Nikolai mit Unterstützung von Roswitha Dommann.

Eine originelle Idee hatte auch eine Gruppe junger Leute. Sie gingen als Bierflaschen. Sie hatten ihre Kostüme zwar gekauft, allerdings versammelten sie sich alle in einem überdimensionalen selbstgebauten Bierkasten auf Rädern mit der Aufschrift „Muckrower Urquell“. Und auch wenn dieser sich manchmal als ganz schön sperrig erwies, so chauffierte man ihn tapfer durchs Dorf. Und als sich dann auch noch „Jochens Jungs“ zu den Flaschen in den Kasten gesellten, rappelte es ordentlich in der Bierkiste. Und so wie eine Gruppe Schneemänner gab es noch viele weitere Verkleidungen zu bewundern.

Auf dem Höhepunkt der Zampertour waren irgendwann um die 80 Leute unterwegs und tanzten in der Mitte des Dorfes wie immer Laurenzia. Alt und Jung pflegt die Fastnachtstradition des Ortes. Dazu gehört für einige Erwachsene beim Zampern auch das Trinken von Koks. Bodo Lösche, der schon seit vielen Jahren für den Schnapswagen zuständig ist, sorgt immer dafür, dass die Zutaten dieses alten DDR-Rezeptes an Bord sind. „Für einen richtigen Koks benötigt man drei geröstete Kaffeebohnen und ein Stück Würfelzucker, gibt dieses in ein Schnapsglas und kippt einen einfachen Weinbrand darüber“, erläuterte der Fachmann. „Das alles wird dann auf ex getrunken, wobei Kaffeebohnen und Zucker zerkaut werden.“ Warum das ganze „Koks“ heißt, weiß er allerdings auch nicht genau. „Koks ist ein Brennstoff, und dieser Koks wärmt von innen“, suchte Harald Sader nach einer Erklärung, die durchaus Sinn macht. Auf alle Fälle ist das Getränk wohl nichts für schwache Gemüter. Deshalb hatte der Schnapswagen auch eine große Auswahl anderer Seelenwärmer zu bieten, um den Zamperern behilflich zu sein, bei nasskaltem Wetter die zehnstündige Zampertour durch Groß Muckrow durchzuhalten. Etwa leckeren selbstgemachten Eierlikör von Bodo Lösches Frau Bianka. Aber natürlich gab es für die Kostümierten auch alkoholfreie Alternativen. An vielen Häusern erwartete man die Zamperer schon mit wärmendem Kaffee, Tee oder Kinderpunsch. Und auch zu essen gab es reichlich. Bei belegten Brötchen, Käsesuppe, Bockwurst, frischen Pfannkuchen und anderen Leckereien musste niemand hungrig bleiben.

Es war schon längst dunkel, als das illustre Völkchen ins Festzelt am Sportplatz einmarschierte, um dort nochmal richtig mit „Jochens Jungs“ zu feiern. Zum Frischmachen, Aufwärmen und Ausnüchtern hatten die Zamperer nicht sehr viel Zeit, denn schon bald ging es im Festzelt beim Tanzabend mit den „Oktoberfest-Spitzbuben“ munter weiter. Erstmals war die siebenköpfige Kapelle in Groß Muckrow zu Gast und brachte den Saal zum Kochen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war – nach vielen Jahren Pause – mal wieder die Aufführung eines kleinen Programms. 15 Männer und Frauen präsentierten in skurrilen Kostümen Ausschnitte und Tänze aus der „Rocky Horror Picture Show“ und ernteten dafür tosenden Applaus.