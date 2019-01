Bahnfahren mit Hindernissen

Schienenersatzverkehr: Vom Bahnhof in Eisenhüttenstadt fahren in Richtung Frankfurt nur Busse und keine Züge. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) WSil bei Frankfurt zwei Eisenbahnbrücken erneuert werden, kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt zu erheblichen Behinderungen bis 13. Mai. Momentan ist die strecke bis 10. Februar komplett gesperrt.

Bahnfahrer zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt sind es fast schon gewohnt: Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass nicht die Strecke wegen Bau- oder Wartungsarbeiten gesperrt ist, statt Zügen Busse fahren, die die Fahrtzeit deutlich erhöhen. Doch momentan wird die Geduld von Pendlern besonders strapaziert. Im Frankfurter Stadtteil Güldendorf müssen zwei in die Jahre gekommene Gewölbebrücken über die Seestraße und den Weg Weinberge durch neue Brücken ersetzt werden.

Die Arbeiten sind aufwendig, vor allem haben sie zur Folge, dass über einen längeren Zeitraum keine Züge fahren können. „Zunächst werden Spundwände in das Erdreich eingebracht und je zwei Hilfsbrücken eingesetzt“, teilt die Bahn mit. „Dafür muss die Strecke zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt für fünfeinhalb Wochen gesperrt werden“, heißt es in einer Information der Bahn. Seit 2. Januar noch bis 10. Februar werden diese Arbeiten gerade umgesetzt. Danach ist vorgesehen, die Gewölbebauten abzureißen und durch neue Überführungen in Stahlbeton zu ersetzen. Inklusive der notwendigen Leitungsumverlegung sowie der Arbeiten am Bahndamm, den Gleisen, der Oberleitung und den Telekommunikationsanlagen sei die Inbetriebnahme der beiden neuen Brücken für Ende dieses Jahres geplant, teilt die Bahn mit.

Immerhin: Nicht alle der aufgeführten Arbeiten müssen unter Vollsperrung der Strecke durchgeführt werden. Aber bis 15. Mai kommt es auf dem Streckenabschnitt immer wieder zu Zugausfällen oder Verspätungen, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage mitteilte. „Durchschnittlich fallen 24 Züge pro Tag an 40 Tagen im Nahverkehr aus“, erklärt Pressesprecher Siegbert Gahler. Im Güterverkehr müssen an 41 Tagen im Schnitt neun Züge umgeleitet werden, vier Züge fallen im Schnitt pro Tag aus.

Aktuell ist bis 10. Februar, 4 Uhr, der Teilabschnitt komplett gesperrt. Zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt ist Schienenersatzverkehr eingerichtet.

1. April bis 5. April: Jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr fallen die Züge der Linie RE 1 zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt aus. Beim RB 11 ist mit Verspätungen zu rechnen. Der Güterverkehr wird umgeleitet.

8. April bis 11. April: In diesem Zeitraum faahen erneut in der Zeit von 9 bis 15 Uhr keine Züge der Linie RE 1 zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt. Betroffen sind durchschnittlich acht Züge. Auf der Linie RB 11 kommt es zu Fahrzeitverlusten, weil in dieser Zeit nur ein Gleis zur Verfügung steht, die Züge teilweise auf das Gegengleis müssen.

Darüber hinaus ist die Bahnstrecke an mehreren Terminen komplett gesperrt. Dann wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Durchgängig fahren keine Züge vom Donnerstag, dem 11. April, bis zum Montag, dem 15. April sowie vom Freitag, dem 10. Mai bis zum Montag, 13. Mai. Der Güterverkehr wird in dieser Zeit umgeleitet.

Zu einer zeitlich begrenzten Sperrung, jeweils von 9 bis 15 Ihr, kommt es vom Montag, dem 15. April bis Freitag, dem 19. April, von Donnerstag, dem 25. April bis Freitag , dem 26. April und schließlich von Montag, dem 29. April, bis Mittwoch, dem 1. Mai.

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen, teilt die Bahn mit. In den Bussen des Ersatzverkehrs ist die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich, wobei Fahrräder Nachrang haben.