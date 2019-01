Aufbruch in eine neue Zeit

In Tracht dem Winter getrotzt: Zusammen mit Landrat Daniel Kurth (links neben der Tafel) enthüllt der Flößerverein am Sonnabend im winterlichen Finowfurt die neue Informationstafel, die aufs 20-jährige Bestehen verweist. Fürs Zeitungsfoto hatten die Mitglieder die Mäntel abgelegt und glänzten in traditioneller Kleidung. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Finowfurt (MOZ) Tradition und Moderne – mit der Wahl der ersten weiblichen Vorsitzenden im Verein gehen Finowfurts Flößer mit der Zeit. Am Sonnabend feierten sie 20-Jähriges. Landrat, Bürgermeister und Vereine aus anderen Regionen gratulierten.

Natürlich ist die Flößerei auf dem Finowkanal weitaus älter als der Verein im Schorfheide-Dorf. Darauf wies Christian Koch bei seiner Ansprache am Samstagvormittag auf dem Flößerplatz hin. Die Tradition nähere sich ihrem 300. Geburtstag und werde in Finowfurt weiterhin hochgehalten. Das zeige die wachsende Zahl der Mitglieder. 46 aktive und 14 Fördermitglieder zählt der Verein.

Christian Koch machte in seiner Ansprache auch den Schritt in die Zukunft offiziell. Der Vereinsvorsitzende, der den Staken vor zwei Jahren vom überraschend verstorbenen Steffen Dittrich übernommen hatte, übergibt nun an Ramona Berger. Die 55-Jährige stammt ursprünglich aus Serwest und wurde 1986 Finowfurterin. Seit 2010 ist sie Mitglied des Vereins und war seit 2011 dessen Schatzmeisterin. „Gestakt bin ich auch schon und nicht reingefallen“, versicherte Ramona Berger am Rande der Veranstaltung, zu der sie nun die Geburtstagsgeschenke entgegennehmen durfte.

Obstler und eine Vereinsspende gab es von Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht. Der betonte, dass der kleine Empfang für ihn kein lästiger Pflichttermin sei. „Du gehst zu Freunden zum Feiern“, habe er sich am Morgen gedacht. Schoknecht lobte die Verdienste des Vereins, der in seinen Augen auch einen Tourismus-Award verdient hätte. Auf die Bekanntheit Finowfurts haben die Mitglieder nicht unerheblichen Einfluss genommen. „Jetzt schmückt uns der Name Internationales Flößerdorf“, hob das Gemeindeoberhaupt hervor und setzte sogar noch einen drauf, indem er die Flößerinnen und Flößer als schönstes Geschenk zum 90. Geburtstag Finowfurts erklärte.

Zu den Gratulanten gehörte am Vormittag auch Barnims Landrat Daniel Kurth. Auch er bedankte sich fürs Bewahren der Tradition und versprach, sich für den Finowkanal einzusetzen. Kurth wies darauf hin, dass es seitens des Bundes nur noch um die Übergabe der Schleusen gehe. Mithilfe der Kostenteilung für die Sanierung und Fördermitteln müsse nun ein Paket geschnürt werden, das machbar ist.

Glückwünsche gab es zum runden Vereinsgeburtstag auch von Bernd Kramer, der gleich drei Institutionen vertrat: den Voigtländischen Flößerverein, die internationale Flößervereinigung und die Deutsche Flößereivereinigung. Wie Kramer hinwies, werde der Verein in diesem Jahr auch den 31. Deutschen Flößertag ausgestalten. Die Finowfurter hätten allerdings schon Erfahrung mit der Veranstaltung. Auch der 18. Flößertag 2005 fand im Schorfheide-Dorf statt. Wie Ramona Berger später erklärte, handele es sich dabei um eine Art Fachtagung.

Aus der Uckermark gratulierte Klaus Schöttler den Flößerfreunden aus dem Nachbarkreis. Er ist Vorsitzender des Flößervereins in Lychen, wo die Tradition alljährlich ebenfalls mit einem großen Fest hochgehalten wird. Der Verein des idyllisch gelegenen Städtchens ist nur wenige Monate älter als der Finowfurter. Am 30. November, so berichtet Schöttler, hätten die Lychener Flößer 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Um den Meilenstein im Schorfheide-Dorf auch sichtbar zu machen, wurde zum Geburtstagsempfang an der Flößergasse feierlich eine neue Tafel enthüllt. Darauf wird nochmal auf die Ursprünge des Vereins eingegangen. 18 Mitglieder hatten die Tradition 1999 wieder zum Leben erweckt und den Verein am 21. Januar des Jahres gegründet. Im November fünf Jahre später wurden Flößerplatz und Flößerhütte eingeweiht. Ein weiterer Höhepunkt war im Sommer 2015 die Eröffnung der Flößergasse, die heute mehrere informative Stelen zieren. Im gleichen Jahr wurde Finowfurt auch zum Internationalen Flößerdorf ernannt.