Die Möbelwagen können kommen

Blick in den Hof: Wie der Garten- und Ruhebereich gestaltet werden soll, ist bereits gut zu erkennen. © Foto: Volkmar Ernst

Vor-Ort-Termin im Hausflur: Maik Richter, Hardy Henke, Jörn Lehmann und Martina Schnur (von links) informierten sich am Montag über den Stand der Bauarbeiten im Mietshaus Bahnhofstraße 14. Im Februar wollen die ersten Mieter einziehen. © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Klappt alles wie geplant, werden in der kommenden Woche die ersten Möbelwagen vordem Gebäude in der Bahnhofstraße 14 in Liebenwalde halten und die neuen Mieter ziehen ein.

Denn die drei im Haus entstandenen Dreiraumwohnungen sind bereits vermietet, sagt Kämmerin Martina Schur. Gemeinsam mit Bürgermeister Jörn Lehmann sowie Bauamtsleiter Hardy Henke und dem Sachgebietsleiter Bauwesen, Maik Richter, sah sie sich am Montag auf der Baustelle um. Wie immer bei solch ehrgeizigen Projekten, ist noch nicht alles fertig. Doch einem Einzug der neuen Mieter steht nichts im Wege, selbst wenn die Fassade noch auf ihre Verschönerung wartet, eine Treppe noch fehlt und die Außen- und Hofanlagen erst noch den letzten Schliff erhalten müssen. Doch sobald sich der Winter tatsächlich verabschiedet hat und die Bauarbeiten im Freien ohne Angst vor Frostschäden fortgesetzt werden können, soll das geschehen, versichert Maik Richter.

Insofern ging es bei der Besichtigungsrunde am Montag vor allem um die inneren Werte der Immobilie, und die können sich durchaus sehen lassen. Mehr als eine Million Euro hat die Stadt für die Sanierung des kurz nach 1900 errichteten Wohnhauses ausgegeben. Dafür gibt es jetzt auch sechs statt bislang nur vier Wohnungen. Je drei Zwei- und Dreiraumwohnungen sind entstanden, da das Dach komplett ausgebaut wurde. Zwischen 60 und 70 Quadratmeter groß sind die Wohnungen, die im Untergeschoss über eine Terrasse und darüber über einen angesetzten Balkon verfügen. Ein Keller gehört ebenfalls zur Wohnung, und auch das Nebengebäude im Hof wurde nicht abgerissen, sondern wieder hergerichtet. Die Mieter können es nutzen, um dort ihre Fahrräder oder andere Sachen unterzustellen. Um der Fassade das „angegraute“ Aussehen zu nehmen, soll auch sie noch abgekärchert werden. Das Dach wird begrünt, also mit Granulat und Rasen beschichtet. „Das kostet zwar etwas mehr, aber dafür sehen die Mieter vom Balkon aus nicht auf eine Papp- oder Blech-, sondern auf eine Grünfläche“, erklärt Bauamtsleiter Hardy Henke.

Bereits zu erahnen ist, wie das Grundstück, das sich bis an die Hammerallee erstreckt, einmal genutzt werden könnte. Es bietet viel Platz für Rasen, Sandkasten und Beete.

Viel Wert wurde bei der Sanierung des Hauses auf die Wiederherstellung einzelner Details gelegt. Immerhin handelt es sich um ein typisches Stadthaus, wie es früher bei den „gehobenen Ackerbürgern“ üblich war. Die Türen und Rahmen wurden, soweit möglich, aufgearbeitet. Ein Blickfang im Inneren des Gebäudes ist der Treppenaufgang mit den filigranen Verzierungen am Geländer. Fantasie wird allerdings gebraucht, um sich die durch Stuckelemente gegliederte Fassade vorzustellen. Auch wird es vor dem Haus wieder einen Schmuckgarten geben, wie er vor den Nachbargrundstücken vorhanden ist.

Klar auch, dass bei der Sanierung auf die Einhaltung umweltschonender Standards geachtet wurden. Durch eine Solarthermieanlage auf dem Dach wird die Warmwasseraufbereitung unterstützt. Beheizt wird das Haus mit Erdgas.

Die Planungen für die Sanierung des Baus reichen bis ins Jahr 2016 zurück. Erste Abbrucharbeiten wurden im darauffolgenden Jahr vorgenommen. Der eigentliche Baustart war jedoch erst 2018. Das Gebäude wurde komplett entkernt und danach sozusagen wieder aufgebaut. Im Mai 2018 wurde dem Haus die Richtkrone aufgesetzt, nachdem der neue Dachstuhl für die zwei zusätzlichen Wohnungen hochgezogen worden war. Weiter ging es danach mit dem Innenausbau. Geplant war die Fertigstellung zum Ende des Jahres. Der Quadratmeterpreis für die Kaltmiete liegt bei sieben Euro. Die Zweiraumwohnungen sind noch nicht vermietet. Interessenten können sich an die Stadt oder die Liebenwalder Hausverwaltung wenden.