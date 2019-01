Eisenhüttenstadt soll ins Investorcenter einsteigen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt Frankfurt will Eisenhüttenstadt als Partner für das Investorcenter Ostbrandenburg (ICOB) zurückgewinnen. Das erklärten Kämmerin Corinna Schubert und OB René Wilke vor wenigen Tagen im Wirtschaftsausschuss der Stadtverordnetenversammlung. „Wir wollen Eisenhüttenstadt überzeugen, in das ICOB einzusteigen, um damit auch den städtischen Zuschuss zu reduzieren“, erklärte Corinna Schubert. Der OB ergänzte am Rande der Sitzung, dass eine Kooperation auch den regionalen Wachstumskern Frankfurt-Eisenhüttenstadt stärke. Im Gegenzug wolle Frankfurt – anders als jahrelang vorgesehen – Eisenhüttenstadt entgegenkommen und Teil der Gesellschaft für den Flugplatz Pohlitz bleiben; allerdings mit einem geringeren Zuschuss. „Die Verhandlungen sind noch nicht ganz abgeschlossen aber teilweise schon in das Haushaltssicherungskonzept eingeflossen“, berichtete die Amtsleiterin.

Das 2005 gegründete ICOB mit Sitz im Technologiepark ist die Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt; sie vermarktet den Wirtschaftsstandort und unterstützt Investoren bei Ansiedlungen. Größter Gesellschafter ist Frankfurt mit 96,5 Prozent. Weitere Anteile halten die Stadt Słubice (2,5 Prozent) und die Sparkasse Oder-Spree (1 Prozent). Bis 2013 hatte sich Eisenhüttenstadt – ohne an der GmbH beteiligt zu sein – mit einem Zuschuss am ICOB beteiligt, sich dann jedoch aus der Finanzierung zurückgezogen.

An der Flugplatzgesellschaft hält Frankfurt Anteile von 48 Prozent; Eisenhüttenstadt und Oder-Spree je 25 Prozent sowie die Gemeinde Siehdichum 2 Prozent. Frankfurt hatte eigentlich geplant, seinen Zuschuss ab 2019 einzustellen. Nun hat die Stadt vor, weiter jährlich 49 000 Euro dazuzugeben. Seit Jahren gibt es eine Diskussion um die Wirtschaftlichkeit des Verkehrslandeplatzes Pohlitz, der vor allem von Hobbyfliegern, Geschäftsreisenden und Flugschulen genutzt wird.