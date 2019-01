Das Beste ist gerade gut genug

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Plakate kündigten in den zurückliegenden Wochen farb- und aussagestark die zweite Auflage von „Schneiders Bestival“ in der alten Judohalle in Finow an. Erneut kamen neben Rudi Schneiders eigener Formation wieder Singer-Songwriter und Musiker anderer Genres zusammen.

Er habe einen ganz einfachen Geschmack, denn er sei ganz einfach immer nur mit dem Besten zufrieden, soll Schriftsteller Oscar Wilde einst gesagt haben. Das hatten sich wohl auch die Macher des Bestivals um Christoph „Rudi“ Schneider in diesem Jahr gedacht, als sie die Besetzung für das Konzert am vergangenen Samstagabend zusammenstellten. Neben einem „alten Bekannten“ aus dem vergangenen Jahr, gesellte sich das Duo Adam 13 dazu.

Entsprechend der musikalischen Bandbreite war die Veranstaltung in der Finower Judohalle am Wasserturm gut besucht. Zahlreiche Musikbegeisterte fanden den Weg an den Finowkanal. Dabei zeigte sich die Altersstruktur sehr ausgewogen.

Gespielt wurde nacheinander auf der Hauptbühne. Den Anfang machte um kurz nach 20 Uhr der Singer- und Songwriter Dominic Mertens, für den Eberswalde kein Neuland ist. Mit seinem früheren Duo-Partner hatte er schon im Café Kleinschmidt gastiert. Bei der Premiere von „Schneiders Beste“ im vergangenen Jahr war er ebenfalls mit von der Partie.

Deutsche Texte sind nach wie vor Pflicht für die meist aus eigener Feder stammenden Stücke. Er habe außerdem eine Vorliebe für den Liedermacher Gregor Meile, so Mertens. Zwei Cover-Songs bereicherten seinen Auftritt. Einer davon natürlich von Gregor Meile. Besonders „With or without you“ der irischen Rockband U2 stieß im Publikum auf ungeteilten Widerhall. Es wurde begeistert mitgesungen.

Im Anschluss gab es mit „Schneiders Beste“ allerdings kein Halten mehr. Mit viel Tempo und Lichteffekten waren die Gäste schnell aus dem Häuschen und in ausgelassener Stimmung. Der teils kräftige Lautstärkepegel war druckvoll, aber stets wohlorganisiert. Die Formation um Rudi Schneider wusste mit ungehemmter Spiellaune, originellen Texten und einer Prise Charme, wie gewohnt, zu begeistern.

Den Abschluss des Abends machte das Duo Adam 13, das nicht minder überzeugen konnte. Beide Musiker – Stephan Köthe und Simon Brauer – ergänzten sich mit Spielwitz und Können sowie ausschließlich mit selbst geschriebenen Liedern. Stilistisch war das Gebotene schwer einzuordnen. „Das muss es auch nicht“, so Brauer schmunzelnd. Man bezeichne die eigene Musik gern charmant als „Garagenbluespunk“.