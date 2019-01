Immer wieder aufs Siegertreppchen

Souverän an die Spitze: MTSG-Mariechen Pauline Blankenburg siegte in der „Königsklasse“. © Foto: Thomas Berger

Nach mehreren Jahren wieder mal gegen die harte Konkurrenz durchgesetzt: Auch die Blaue Garde des ECC holte sich beim Gardetanz Ü15 an der Havel einen Meistertitel. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Strausberg/Brandenburg (MOZ) Mit mehreren neuen und verteidigten Meistertiteln sowie weiteren guten Platzierungen sind der Eggersdorfer Carnevalclub (ECC) und die Märkische Tanzsportgemeinschaft (MTSG) im KSC Strausberg von der Landesmeisterschaft aus Brandenburg (Havel) heimgekehrt.

Eines lässt sich mit der Gesamtausbeute guter Ergebnisse einmal mehr nicht leugnen: Viele der besten Tänzerinnen im karnevalistischen Tanzsport sind im östlichen Berliner Umland zu Hause. In mehreren Einzelkategorien dominierten die Starterinnen der beiden hiesigen Vereine das Turnier sogar deutlich, an anderer Stelle tanzten sie zumindest in der Spitzengruppe mit.

Drei Resultate verdienen dabei besondere Erwähnung: MTSG-Star Pauline Blankenburg zeigte sich in Top-Form und setzte sich bei den großen Mariechen, sozusagen die Königsdisziplin des Wettbewerbs, abermals souverän an die Spitze. Die 423 Punkte reichten, da eine Schautanzgruppe noch zwei mehr holte, diesmal zwar nicht für den Wanderpokal der Höchstwertung bei der Ü13, waren aber dennoch der zweithöchste Wert des Tages. Beim Gardetanz Junioren bleibt die Rote Garde des ECC weiterhin das Maß aller Dinge. Und der Blauen Garde des Vereins aus dem Doppeldorf gelang eine Altersklasse höher mit einer grandiosen Leistung dieses Jahr tatsächlich der Titelgewinn, so dass der ECC nun mit zwei Garden zum Halbfinale der Deutschen Meisterschaft fahren darf. Mit dabei sind auch die jüngsten Schautänzerinnen aus Eggersdorf – ganz knapp mit einem einzigen Punkt Vorsprung setzte sich der ECC mit seiner Darbietung „So süß und bunt ist Karneval“ gegen die gastgebenden Brandenburger durch.

Ganz unter sich waren die beiden Ostbrandenburger Vereine bei den Solisten der jüngsten Altersklasse. Ida Bildau von der MTSG, schon ein bisschen turniererfahrener, musste Nachwuchstalent Lara Odebrecht vom ECC, die zwei Punkte mehr erhielt, knapp den Vortritt lassen. Ähnlich sah es auf den beiden folgenden Plätzen aus, wo Ronja Astalosch (ECC) vor Nelly Klewer (MTSG) kam. Im Gardetanz Jugend holten die Brandenburger zwar den Meistertitel, ECC und MTSG als Zweit- und Drittplatzierte durften bei der Siegerehrung aber mit aufs Podest. Bei den Ältesten kamen die Strausberger im Gardetanz auf Platz zwei, im Bereich Junioren mussten sie als Dritte noch Brandenburg hinter dem siegreichen ECC den Vortritt lassen.

Zufrieden sein können die Eggersdorfer auch mit dem Abschneiden einer weiteren Solistin: Alina Meißner trennten bei den Juniorenmariechen als Dritte nur drei Punkte von der zweitplatzierten Babelsbergerin Nika Linn Wagner. Mittlerweile eine Altersklasse weiter in der Ü15 kämpfen Alinas Vereinskameradinnen Pauline Schröder und Janice Schütze, die jedoch diesmal nur auf hinteren Plätzen landeten. Und der neue Eggersdorfer Juniorenschautanz „Pfadfinder – einer für alle, alle für einen“ kam zwar auf Rang drei, allerdings gab es in dieser Kategorie auch nicht mehr Starter.

Den gestrengen Augen der siebenköpfigen Jury, die um ihre Aufgabe nicht zu beneiden war, entgingen kein Patzer, kein Schrittfehler und kaum eine kleine Ungenauigkeit. Sorgsam wachte sie zudem über die Einhaltung des umfangreichen Regelwerks mit seinen vielen Einzelvorgaben schon zu Einmarsch, Kostüm oder Choreografie. So wurde bei den ältesten Schautänzern sogar die Darbietung der Werderaner, obwohl sonst sicher eine der Besten, wegen kleiner Regelverstöße disqualifiziert.

Das Publikum im Brandenburg-Theater, eine Wettkampfstätte mit familiärer Atmosphäre, sparte nicht mit Applaus. Gerade die mit zwei Bussen angereisten Eggersdorfer hatten den lautesten Fanblock mitgebracht, der immer wieder sogar die Gastgeber-Sympathisanten übertönte. Bei allem Mitfieber für die jeweiligen Favoriten der Herzen zeichnete sich die Landesmeisterschaft aber einmal mehr durch höchste sportliche Fairness aus.