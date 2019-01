Jugendlicher auf Bahnhof ausgeraubt

MOZ

Bernau (MOZ) Am Sonntagabend wurde ein 17-Jähriger auf einem Bahnsteig des Bahnhofes Bernau von vier jungen Männern umringt und zur Herausgabe von Geld genötigt. Polizisten konnten zwei Tatverdächtige noch in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs stellen. Die 15 und 16 Jahre alte Jugendlichen sind der Polizei bereits wegen anderer Delikte bekannt. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu deren Komplizen der Straftat. (red)