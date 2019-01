Es klemmt beim schnellen Internet

Olav Schröder

Melchow (MOZ) Neben einer Reihe von Projekten, die in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht wurden, brennen Einwohnern und Gemeindevertretern in Melchow offene Vorhaben unter den Nägeln. In der Jahresauftaktveranstaltung „Mit Schwung ins neue Jahr“, wurde Bilanz gezogen.

Bereits zum vierten Mal bot die Veranstaltung Gelegenheit, Schwerpunktthemen zu erörtern, begrüßte Bürgermeister Ronald Kühn die Besucher. Einigkeit herrschte über das noch nicht Erreichte: Neben dem Radwegbau von Biesenthal über Melchow bis Eberswalde gehören die stockende Entwicklung des Karpfenteichs und das fehlende schnelle Internet dazu.

Auf der Habenseite verbuchte Kühn die Beteiligung der Bürgerschaft. So werde der Ausbau der Schönholzer Dorfstraße nach der Befragung wunschgemäß in Asphaltbauweise durchgeführt. Ärgerlich sei aber, so Kühn, dass die Kosten, die Anwohner und die Gemeinde tragen, sich aufgrund von Preissteigerungen um 80 Prozente erhöht hätten, da die über einen längeren Zeitraum erhofften Fördermittel dann doch nicht bewilligt wurden.

Ersparnisse werden von der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik erwartet. Der Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ führte in der Finower Straße, Am Fischgrund, An den Birken, Lindenstraße und Am Karpfenteich die Abwassererschließung weiter. Bis 2024 soll Melchow im Wesentlichen erschlossen sein. Die Telekom errichtete einen Funkmasten. Im April soll er in Betrieb genommen werden. Im Touristischen Begegnungszentrum wird 2019 die Küche erneuert.

Die Bebauung des Wohngebiets „Am Rüggen“ wird wieder angegangen. Etwa 15 Ein- oder Zweifamilienhäuser könnten dort entstehen, so Kühn. Sie sollen bezahlbar sein und dem dörflichen Charakter entsprechen. Noch steht das Vorhaben am Anfang der Planung.

Für den Erweiterungsbau der Kita erfolgt 2019 die Planung, im März werden die ersten Entwürfe erwartet. 2020 folgen die Bauarbeiten. Zur Energieversorgung des Gebäudes soll eine Photovoltaikanlage errichtet und Erdwärme genutzt werden. Letztere könne eventuell auch für die Versorgung der umliegenden kommunalen Häuser genutzt werden, so Ronald Kühn.

Ebenfalls 2019 steht die Anschaffung des Bürgerbusses bevor. Frühestens im April wird dies der Fall sein, so Kühn. In dem Fahrzeug können sechs Personen befördert werden. Es wird sich um ein Elektrofahrzeug handeln. Außerdem verfügt der Bus über einen bequemen Einstieg. Organisiert wird das Vorhaben von einem Verein , die Fahrer sind ehrenamtlich im Einsatz. Die Mitfahrt soll zu einem moderaten Preis erfolgen, sagt Kühn. Ergänzt wird der Einsatz des Bürgerbusses durch das Pilotprojekt der Deutschen Umweltstiftung zur Vermittlung von Fahrgästen. Dies soll spätestens im April mit der Aufstellung mindestens einer Vermittlungstafel starten.

Keine Entwicklung habe es in den zurückliegenden Jahren am Karpfenteich gegeben. Das Areal soll der Erholung und Entspannung dienen, gleichsam als Gegenstück zum Touristischen Begegnungszentrum mit seinen vielen Aktivitäten. Planungsrechtliche Schwierigkeiten und die Lage im Trinkwasserbereich führten dazu.

Ein weiteres Ärgernis für Anwohner und Gemeindevertreter ist, dass kein schnelles Internet verfügbar ist. Im Zuge des begonnenen Straßenbaus in der Schönholzer Dorfstraße fragten Anwohner, weshalb die neuen Kabel nicht gleich mit verlegt werden. Angesicht der Einwohnerzahl sei kein Telekommunikationsunternehmen bereit gewesen, die Versorgung zu übernehmen. Ronald Kühn verwies auf den Landkreis, der gerade für solche Gebiete eine Lösung schaffen will.

Kosten spielen auch im Straßenbau eine entscheidende Rolle. Für die Straße An den Birken sei kein akzeptables Angebot eingegangen, zumal die Anlieger den Ausbau zu 80 Prozent bezahlen. Kühn verwies auch auf die politische Debatte um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Sofern künftig die Gemeinden die Kosten allein tragen sollen und das Land nicht an den Investitionen beteiligt werde, könne Melchow den Ausbau nicht finanzieren.