Gestohlene Geräte unauffindbar

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Von den Landmaschinen, die zum Jahresende 2018 in de Region gehäuft verschwunden waren, fehlt nach wie vor jede Spur, die Polizei hält sich mit Ermittlungsergebnissen bedeckt.

2000 Euro Belohnung hatte der Görziger Schäfer Maik Östreich ausgelobt für Hinweise, die zur Wiedererlangung seiner gestohlenen Gerätschaften führen. Anfang Dezember hatten Unbekannte von seinem Betriebsgelände einen Traktor sowie ein Quad entwendet. Gesamtschaden: 50 000 Euro. Im selben Zeitraum war auch ein Betrieb in neu Golm heimgesucht worden. Dort hatten Diebe einen Stalltraktor, eine Motorsäge und ein Parallelfahrsystem entwendet. Die Geschädigten sind sich sicher, ihr Hab und Gut auf einer polnischen Internetseite mit Kontaktdaten wiedergefunden zu haben, und verständigten auch darüber die Polizei.

Bis dato sei die Anfrage ergebnislos geblieben, so Karsten Lorenz, der sich seitens des Kreisbauernverbands (KBV) seit Wochen mit der Diebstahlserie beschäftigt. Weitere Diebstähle von Gerätschaften aus abgeschlossenen Ställen, Lagern und gesicherten Arealen haben sich laut dem Kreisbauernverband in Sauen, Kolpin, Friedland, Schadow und Bad Saarow ereignet.

Die Polizei hält sich auf MOZ-Anfrage zu Ermittlungsergebnissen bedeckt. Auch zu dem womöglich dreisten Fall des Anbietens von Diebesgut im Internet will die Polizei derzeit keine Auskunft geben. „Ich bitte um Verständnis, dass ich zur Zeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen kann“, so Polizeisprecher Bernd Böttcher. „Seien Sie aber versichert, dass unsere Kollegen der Kriminalpolizei gemeinsam mit den Beamten der zuständigen Polizeibehörde in Polen mit Hochdruck an der Aufklärung des Sachverhaltes arbeiten.“ Entsprechende Rechtshilfeersuchen seien an die polnische Polizei gerichtet worden.

Maik Östreich will sich wieder einen Traktor mit Frontlader anschaffen, um Futterballen zu bewegen. Zur Zeit hilft ihm der Görziger Landwirt Matthias Schulze mit Technik aus. Damit die Versicherung den Zeitwert der gestohlenen Fahrzeuge erstattet, musste Östreich den Polizeibericht, TÜV-Gutachten sowie Reparaturrechnungen beibringen.

Selbst wenn die Versicherungen eintreten, seien die Betriebe immer geschädigt, schließlich erhöhe sich in den meisten Fällen die Police, gibt Lorenz zu bedenken. Der erstattete Restwert decke oft nicht die Kosten für die Wiederbeschaffung des Geräts. Manche Technik könne nur unter Inkaufnahme monatelanger Lieferzeiten wiederbeschafft werden. So habe die „Agrarprodukte Sauen“ nach dem Diebstahl eines Stalltraktors Mitte Oktober einen neuen bestellt, berichtet Geschäftsführer Hartmut Noppe. Geliefert werde das Gerät vor Ostern.

„Wir wünschen uns mehr Polizeipräsenz“, so KBV-Geschäftsführer Lorenz. Generell rät er, in den Dörfern Augen und Ohren offenzuhalten. Die zielgerichtete Ausführung der Diebstähle lasse vermuten, dass die betroffenen Betriebe sehr genau ausgekundschaftet wurden. „Die Diebe wissen genau, wo ein Tor offen steht oder wo sich eine Brücke befindet.“

Im Fall des Diebstahls eines Stalltraktors aus der Firma Agarprodukte Sauen haben die Behörden inzwischen die Ermittlungen aufgegeben, berichtet Hartmut Noppe. In einem Schreiben der Staatsanwaltschaft sei dem Landwirtschaftsbetrieb mitgeteilt worden, dass die weitere Suche mangels Aussicht auf Erfolg eingestellt worden sei.