Toni Kroos: Können noch Titel gewinnen in dieser Saison

DPA

Madrid (dpa) Trotz einer bislang enttäuschenden Saison für Real Madrid ist Toni Kroos optimistisch, noch Titel zu gewinnen.

„Wir haben noch zwei Wettbewerbe, in denen wir voll dabei sind“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler der „Welt“. Es gebe nach wie vor die Möglichkeit, Titel zu gewinnen in dieser Spielzeit. Im spanischen Pokal steht Real im Viertelfinale, in Ajax Amsterdam wartet im Champions-League-Achtelfinale eine lösbare Aufgabe.

In der Primera Division belegen die Königlichen dagegen nur den dritten Platz und haben zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona. „Natürlich hatten wir ein paar Probleme und haben gerade in der Liga in der Hinrunde zu viele Punkte weggegeben“, sagte Kroos. Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause feierte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Woche sein Comeback.