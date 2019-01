Manfred Weber will in fünf bis zehn Jahren den Krebs stoppen

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Normalerweise geht es in EU-Wahlkämpfen um sozialen Zusammenhalt, um eine gemeinsame Außenpolitik oder die Türkei-Frage. Der Spitzenkandidat der konservativen EVP, der Deutsche Manfred Weber (CSU), hat ein ungewöhnliches Thema eingebracht. Mitsprach er über seinen Masterplan.

Herr Weber, Sie wollen den Kampf gegen Krebs zum Thema im anlaufenden Europawahlkampf machen. Aber was hat Europa mit Krebs zu tun?

Krebs ist eine der großen Geißeln der Menschheit. Etwa 40 Prozent werden persönlich in ihrem Leben an Krebs leiden. Wir haben in Europa viel Forschungs- und medizinische Exzellenz. Aber wir könnten noch zu viel besseren und schnelleren Ergebnissen kommen, wenn wir in Europa unsere Ressourcen zusammenlegen. Nur gemeinsam haben wir die echte Chance, in fünf bis zehn Jahren Krebs zumindest zu stoppen.

Läuft am Ende nicht alles darauf hinaus, dass die europäischen Steuerzahler teure Forschungsprogramme finanzieren sollen?

Es geht um einen effizienten Einsatz der Gelder und um Zusammenlegung zu Schwerpunkten. Ich möchte, dass wir die Gelder zur Krebsbekämpfung in Europa bündeln. Das will ich im Falle meiner Wahl als Kommissionspräsident im Rahmen eines Masterplans durchsetzen. Genauso müssen die Forschungskapazitäten aufeinander abgestimmt, Ergebnisse ausgetauscht und Datenbanken vernetzt werden. Wenn jeder seine eigene Suppe kocht, werden wir weniger erfolgreich sein.

Ist der Kampf gegen den Krebs so etwas wie ein europäisches Mondfahrtprogramm? Kann es Europa zumindest auf diesem Feld mit den USA und China aufnehmen?

Das ist der Punkt: Wir diskutieren die Europäische Union immer sehr bieder, sehr technisch. Aber wir thematisieren nicht diese ungeheure Chance, die wir als Europäer gemeinsam haben. Hier eben beim Thema Krebs. Was wäre das für ein gigantischer Erfolg, wenn wir in der EU in der Lage wären, das Leid von so vielen Millionen Menschen zu lindern? Wir können Europa und auch die gesamte Welt zu einem besseren Platz machen. Wir werden international abgehängt, wenn wir uns nicht auf die Hinterbeine stellen.

Viele Mediziner halten das Ziel, dass in 20 Jahren kein EU-Bürger mehr an Krebs sterben soll, für vollkommen unrealistisch. Was entgegnen Sie?

Ich war in Stanford in Kalifornien und habe dort mit den Wissenschaftlern und Medizinern intensiv diskutiert. Dasselbe habe ich in Europa gemacht.

Ich habe den Eindruck, es ist vor allem eine Frage des Willens. Es darf nicht das Blaue vom Himmel versprochen und es dürfen keine falschen Erwartungen geweckt werden, aber wir brauchen schon etwas mehr Ambition. Wenn wir uns keine Ziele setzen, werden wir auch nichts erreichen.

Wie sind bisher die Reaktionen auf dieses durchaus ungewöhnliche Thema in einem Europa-Wahlkampf?

Mir ist wichtig: Das ist kein klassisches Wahlkampfthema, um Stimmen zu gewinnen. Sondern ich will damit zeigen, was zu leisten Europa in der Lage wäre, wenn wir es ernst meinen. Die Rückmeldungen sind für mich sehr positiv, weil ich überall, wo ich in Europa unterwegs bin, darauf angesprochen werde. Darüber freue ich mich. Wir brauchen mehr Kreativität, um Europa zu erden und zu den Menschen zu bringen. Dafür ist die Krebs-Bekämpfung ein gutes Beispiel.