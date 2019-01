Temposünder vor Kita gestoppt

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Bei einer Polizeikontrolle vor der Kita „Weltentdecker“ an der Spandauer Allee in Hennigsdorf sind am Montagvormittag innerhalb von 90 Minuten 23 Temposünder gestoppt worden.

Wie die Polizei am Dienstagvormittag informierte, war der schnellste Fahrer mit 47 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt ist vor der Kita Tempo 30. Ein Zusatzschild weist auf den dortigen Kindergarten hin. Zudem soll eine Verkehrsinsel Autofahrer dazu bewegen, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Die erwischten Autofahrer stammten vorwiegend aus dem Landkreis Oberhavel. Weil ein Autofahrer eine gängige Blitzerwarn-App nutzte, wurde ihm ein zusätzliches Bußgeld in Höhe von 75 Euro auferlegt.

Die Polizei kündigte am Dienstag weitere Kontrollen vor Kitas und Schulen an.