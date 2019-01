Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Marco Schulze tritt bei der Kommunalwahl am 26. Mai für die AfD an. Der 41-Jährige, der als Profiboxer Intercontinental-Champion der IBF und Weltmeister eines kleineren Verbandes war, bewirbt sich in seiner Heimatstadt Velten um den Einzug ins Stadtparlament. Auf dem Wahlzettel wird er Listenplatz 1 einnehmen.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass mir dieses Vertrauen geschenkt wurde“, sagte der Familienvater, der sich mit den Themen auseinandersetzen will, „die für die Bürger der Stadt wichtig sind. Mich interessiert, was mit unserem Land und der Region passiert.“ Insgesamt schickt die AfD in der Ofenstadt sechs Kandidaten ins Rennen.