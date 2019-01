RA

Neuruppin/Kremmen (MOZ) Eine in Neuruppin gestohlene Kennzeichentafel haben Polizeibeamte am Montagmorgen am Waldrand des Pendlerparkplatzes an der B 273 bei Kremmen gefunden. Nach den Tafeln OPR-GH307 eines VW Touran wurde seit November 2018 gefahndet.