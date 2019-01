Gentzschule wird deutlich teurer

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Eigentlich sollte bei der Neugestaltung der Gentzschule in Neuruppin darauf geachtet werden, den Kostenrahmen in der Bauphase nicht zu sprengen. Doch nun steht schon in der Planungsphase fest, dass das ursprünglich veranschlagte Geld nicht ausreichen wird.

Nach den teilweise enormen Kostensteigerungen bei städtischen Bauvorhaben in der Vergangenheit sollte diesmal alles besser werden. Daher hatte Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) im Dezember zugesagt, dass nur ein Teil der Leistungen ausgeschrieben werden soll. Auf diese Weise sollten die Stadtverordneten die Kon­trolle über die Kosten behalten und im Ernstfall die Notbremse ziehen können, falls die veranschlagten zehn Millionen Euro nicht ausreichen. Die Gewissheit, dass das Geld nicht reicht, gibt es nun schon, bevor die konkreten Planungen überhaupt vergeben wurden. Wie Kämmerer Thomas Dumalsky am Dienstag erklärte, wird die Verwaltung einen Nachtrags-Haushalt einbringen. In diesem wird unter anderem vorgeschlagen, die vorzeitige Ablösung eines Kredits von rund 1,67 Millionen Euro auszusetzen. Das Geld werde benötigt, um die erwartete Kostensteigerung für die Gentzschule decken zu können. „Wir haben bei der Vorbereitung der Planung festgestellt, dass wir den Rahmen überschreiten werden“, begründete Golde den Schritt. In Abstimmung mit den Ausschuss- und den Fraktionsvorsitzenden sei daher beschlossen worden, das zusätzlich benötigte Geld in einem Nachtrags-Haushalt freizugeben. Konkrete Zahlen wollte Golde nicht nennen. Klar sei aber, dass es insgesamt um eine Bausumme im unteren zweistelligen Millionenbereich gehe. „Wenn wir das jetzt durchziehen, wird das unser größtes Projekt bisher. Dann sollten wir es auch richtig machen“, erklärte er.

Ob abgesehen von der Kredittilgung weitere Vorhaben gestrichen werden müssen, um die Eigenmittel für den Umbau der Gentzschule aufzubringen, wollte Dumalsky nicht kommentieren. Das werde sich zu einem späteren Zeitpunkt sagen lassen. Den Nachtrags-Haushalt möchte die Verwaltung in der kommenden Sitzungsschiene einbringen. Golde warnte aber davor, diese Gelegenheit zu missbrauchen, um im Zuge des Wahlkampf zusätzliche Projekte zu fordern, die nicht wirklich dringend benötigt werden.