Züge fallen wegen Bauarbeiten aus

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Wegen Brückenarbeiten zwischen Berlin-Karow und Bernau gibt es von Donnerstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, umfangreiche Fahrplanänderungen. Die Züge der Linie RE3 fallen zwischen Bernau und Berlin-Hauptbahnhof. Fahrgäste können die S-Bahn S2/S5 beziehungsweise Busse nutzen. Am 2. Februar (8 bis 18 Uhr) sowie am 3. Februar (1 bis 8 Uhr) fahren zudem keine S-Bahnen zwischen Bernau und Berlin Buch. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Auch die Züge der Linie RB24 fallen in dem Zeitraum zwischen Bernau und Berlin-Lichtenberg aus und werden durch Busse ersetzt. Die Abfahrten in Berlin-Lichtenberg erfolgen früher, um in Bernau den Anschluss an den Zug nach Eberswalde sicherzustellen. Die Züge in die Kreisstadt fahren in veränderten, späteren Fahrzeiten.

Auf der Linie RE66 fallen von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 7 bis 21 Uhr einige Züge zwischen Eberswalde und Berlin-Gesundbrunnen aus und werden durch Busse ersetzt.