René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das Punktspieljahr beginnt für den FSV Optik am 2. Februar mit einem Nachholspiel beim FC Oberlausitz Neugersdorf. In Vorbereitung auf die große Herausforderung, als Tabellenletzter der Regionalliga Nordost womöglich noch den Klassenerhalt zu schaffen, absolvierte der FSV zuletzt ein auf 45-Minuten reduziertes Testspiel gegen den aserbaidschanischen Erstligisten Sumqayit Futbol Klubu. Der Siegtreffer für die Rathenower fiel in der 6. Minute per Foulstrafstoß. Die zweite Halbzeit im türkischen Manavgat, wo das Spiel am Samstag im Rahmen des Trainingslagers der Optiker ausgetragen wurde, war Sturm, Hagel und Starkregen zum Opfer gefallen.

Am Montag erreichte den FSV-Anhang die Nachricht, dass Stürmer Murat Turhan die Optiker nun verlässt. Er wechselt im Einvernehmen der Vereinsverantwortlichen zu Tennis Borussia, wie auf www.fsv-optik.de berichtet wird. Auf Platz 2 in der Oberliga Nord haben die Berliner noch alle Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga. Im Mommsenstadion wird Turhan Ex-Optik-Keeper Bjarne Rogall treffen, dessen Wechsel zu TeBe schon Anfang Januar bekannt gegeben wurde.