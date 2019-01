Rot-Rot ringt um Fortbestand der Koalition

dpa

Potsdam (dpa) Knapp sieben Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg streitet die rot-rote Koalition über mehr Personal für den Verfassungsschutz - bisher ohne Aussicht auf Einigung.

„Der Vertrauensverlust ist da, weil ohne Abstimmung mit uns gehandelt wurde“, sagte Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag in Potsdam. Die Verhandlungen mit der SPD hätten aber eine Grundlage für eine mögliche Lösung gebracht. Die SPD müsse an diesem Mittwoch im Landtagsplenum darlegen, wie die strittigen Punkte zu klären seien. Er sehe derzeit keinen Bruch der Koalition, sagte Christoffers. „Ich gehe davon aus, dass morgen die Kuh dann tatsächlich vom Eis ist.“

Ausgelöst wurde die Koalitionskrise von SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter, der am vergangenen Freitag im Alleingang eine Aufstockung beim Landesverfassungsschutz um 27 auf 120 Stellen angekündigt hatte. Er begründete dies mit neuen Herausforderungen durch Rechtsextremismus und Islamismus. Die Linke lehnt die Aufstockung vehement ab. Sie will erst über eine mögliche Neuausrichtung des Verfassungsschutzgesetzes beraten, wenn die Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag vorliegen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte sich demonstrativ hinter seinen Innenminister gestellt. SPD und Linke regieren seit 2009. Am 1. September wird ein neuer Landtag gewählt.

Die SPD gab Schröter Rückendeckung. Die Gespräche mit der Linken haben nach Angaben von SPD-Fraktionschef Mike Bischoff zwar schon eine grundsätzliche Einigung auf eine Aufstockung um 20 Stellen gebracht, aber noch keine abschließende Lösung. „Der Minister und der Ministerpräsident machen keine Kompromisse, wenn es um die Sicherheit der Brandenburger geht“, sagte Bischoff. „Schröter hat verantwortlich gehandelt und es war auch kein Alleingang.“

SPD-Generalsekretär Erik Stohn sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Daran wird die Koalition nicht scheitern.“ Beide Seiten müssten aber noch vor der Landtagswahl bei einigen Themen vorankommen. „Dazu sind wir bereit, mit der Linken kollegial und sachlich darüber zu reden.“

Der Linke-Fraktionschef räumte ein, dass es in Teilen der Partei auch Stimmen gebe, die sich für einen Bruch der Regierungskoalition aussprächen. „Ein Bruch der Koalition ist für uns derzeit kein Thema“, betonte er jedoch. „Ich gehe davon aus (...), dass wir einen gemeinsamen Lösungsweg finden.“ Der Vorstand der Linken wollte am Dienstagabend weiter beraten.

Die Linke pocht in den Verhandlungen mit der SPD darauf, dass die Ergebnisse des NSU-Ausschusses in das Verfassungsschutzgesetz einfließen. Dies bedeute eine Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle, eine Innenrevision beim Geheimdienst und eine Begrenzung des Einsatzes von V-Leuten, sagte Christoffers.

Für die Linke sei auch nicht geklärt, ob die eigenmächtige Umschichtung von Stellen von der Polizei zum Landesverfassungsgericht mit dem Haushaltsrecht vereinbar ist. Dem Vernehmen nach soll der Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt, an diesem Mittwoch vor dem Landtag Stellung nehmen.