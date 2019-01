Linken-Kandidatin Elke Bär weit hinten auf der Landesliste

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Elke Bär, Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag und Kandidatin für die Landtagswahl am 1. September im Wahlkreis 9/Oberhavel III (Oranienburg, Liebenwalde, Leegebruch) wurde bei der Landesdelegiertenkonferenz am Wochenende in Wildau (Dahme-Spreewald) auf den Platz 31 der Landesliste gewählt. Derzeit hat die Linke 17 Abgeordnete im Landtag.

Die Glienickerin Elke Bär tritt ein großes Erbe an: Die Oranienburgerin Gerrit Große, seit 2001 Landtagsmitglied, kandidiert nicht mehr. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und frühere Landtagsvizepräsidentin sowie ehemalige Kreisvorsitzende der Partei hatte ursprünglich ihre frühere Büroleiterin Stefanie Rose als Landtagskandidatin eingeplant. Die Leegebrucherin ist aber seit knapp einem Jahr Dezernentin für Soziales und Bürgerdienste der Stadt Oranienburg.

Stefanie Rose gehörte neben Gerrit Große, dem Oranienburger Parteivorsitzenden Enrico Geißler und Ralf Wunderlich zu den Delegierten aus Oberhavel in Wildau. (kd)