Silbermedaille in großer Arena

Thomas Wernke

Cottbus/Schwedt (MOZ) Um ein tolles Erlebnis reicher sind seit dem Wochenende die E-Junioren des FC Schwedt. Mit der Silbermedaille sind sie von der Futsal-Landesmeisterschaft in der Lausitz-Arena aus Cottbus in die Oderstadt zurückgekehrt. Im Endspiel unterlagen sie dem Champion FSV Union Fürstenwalde mit 1:3.

Die Anreise einen Tag vor dem Turnier und der Flair der großen Lausitz-Arena beeindruckten die jungen Spieler (Altersklasse 9/10) unübersehbar. In seinem Auftaktspiel blieb es für den Landesliga-Ost-Herbstmeister dann auch torlos gegen Liga-Kontrahent Preussen Eberswalde (5.), der letztlich Sechster wurde.

Der zweite Gegner war mit Union Fürstenwalde ein alter Bekannter aus der Qualifikationsrunde. Das offensive Auftreten des Süd-Ligaersten mit mitspielendem Torwart erschwerte den Auftritt für die Schwedter. Zweimal aber konnte Jamie-Luan Würfel den FCS in Führung bringen, jedesmal glichen die Spreestädter postwendend wieder aus. Kurz vor Ende der Partie traf Luca Krause ((spielte ein herausragendes Turnier) aus dem eigenen Torraum über alle Gegner hinweg zum umjubelten Siegtreffer – das ist beim Futsal erlaubt.

Das Halbfinale in der großen Halle war nun zum Greifen nah. Im letzten Vorrundenspiel konnte sich der FCS sogar eine knappe Niederlage gegen den MSV Neuruppin leisten. Die Schwedter kontrollierten die Begegnung und gingen früh durch Colin-Jack Wodtke in Führung. Der schönste Spielzug der Uckermärker brachte die Entscheidung: Jonas Kunath eroberte sich den Ball und leitete ihn zu Würfel weiter, nach dessen Querpass Nino Hermann keine Mühe beim Vollenden hatte. Der Gruppensieg war perfekt.

Im Halbfinale wartete mit Brieske-Senftenberg eine Mannschaft, die – in einer Gruppe mit drei punktgleichen Teams an der Spitze (!) – überraschend die spielstarken Frankfurter hinter sich lassen konnte. Die Partie war von großer Nervosität geprägt. Fehler passierten hüben wie drüben. Die gute FCS-Abwehr, die im Turnierverlauf in drei Partien ohne Gegentor blieb und nur von den Fürstenwaldern bezwungen wurde, hielt auch jetzt den Angriffen stand. Jamie Würfel entschied schließlich mit sattem Schuss die Partie für die Schwedter – Finale!

Dort wartete erneut Union Fürstenwalde. Diesmal legte der Gegner los wie die Feuerwehr und ging schnell in Führung. Knackpunkt war sicherlich die anschließende, nicht genutzte Großchance der Schwedter: Würfel eroberte vom offensiven Torwart an der Mittellinie den Ball und schoss auf das leere Tor. Das Spielgerät kullerte jedoch gegen den Innenpfosten und springt ins Spielfeld zurück.

Danach konnte Fürstenwalde auf 2:0 erhöhen. Durch den Anschlusstreffer von Wodtke keimte noch einmal Hoffnung bei den Oderstädtern auf. Der dritte Gegentreffer besiegelte aber die Finalniederlage und ließ die Spreestadt-Jungen verdient jubeln.

Die Siegerehrung zeigte noch enttäuschte Gesichter der Uckermärker, die jedoch stolz auf ihre gezeigten Leistungen sein können. Außerdem wurde Jamie-Luan Würfel von den Trainern in das All-Star-Team gewählt.

In der heimischen Neue-Zeit-Halle geht es für den Brandenburger Vizemeister dann am 16. Februar weiter mit dem Turnier um den „energy-Pokal“, wenn unter anderem auch der BFC Dynamo als Gegner anreisen wird. Auch der 1. FC Frankfurt gehört zu den eingeladenen Gästen. Auf dem Kleinfeld werden die Schwedter dann ab Mitte März alles daran setzen, ihre verlustpunktfreie Serie (zehn Spiele – zehn Siege bei insgesamt 76:7 Toren) fortzusetzen. Dann würde im späten Frühjahr eine weitere Landes-Endrunde auf die talentierte Mannschaft warten.