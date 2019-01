Pleite mit knappen Kader

Ulrich Gelmroth

Eberswalde (MOZ) Auch das zweite Vorbereitungsspiel hat Preussen Eberswalde verloren. Im Duell der beiden Fußball-Verbandsligisten, Preussen gegen den 1. FC Neubrandenburg, unterlag die Elf von Spielertrainer Marcin Dymek dem Tabellenvierten aus Mecklenburg-Vorpommern knapp mit 1:2.

Am Ende scheiterten die Eberswalder Gastgeber einmal mehr an der eigenen Chancenverwertung. Die Gäste machten aus aus ihren wenigen Topchancen zwei Treffer. Durch Daniel Nawotke, einer der besten Spieler im Gästeteam. Preussens Spielertrainer Marcin Dymek, er musste wiederum eine Anzahl Leistungsträger ersetzen, sah trotz des Einsatzes mehrerer Probanden ein sehenswertes Spiel seiner Elf. Erfreulich dabei, Testspieler Tomasz Bejuk aus Polen erhielt am Sonnabend einen Vertrag bei Preussen. Der 30-jährige Stürmer vom polnischen Verein Radunia Stezyca aus der 4. Liga soll mithelfen, den Abgang der beiden Stürmer Arafa El-Moghrabi und Marvin Wegner zu kompensieren. Weitere Neuverpflichtungen sind anvisiert, wie Dymek und der neue Sportliche Leiter Obrad Marjanovic kundtaten. Vielleicht ist Yuki Matsunaga aus Japan eine der Optionen. Der 22-Jährige zeigte im Testspiel sein Talent.

Das Spiel gegen Neubrandenburg, bei dem die Preussen im Juli während der Sommervorbereitung mit 3:2 gewonnen hatten, entwickelte von Beginn an viel Tempo, wurde beidseitig sehr offensiv geführt. Daher verwundert es, dass die Treffer erst so spät fielen. Eine Stunde lang spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab. Die Abwehrreihen agierten äußerst souverän. Finale Torschüsse hatten Seltenheitwert. Gästetrainer Mike Hinz reagierte zur Pause, brachte gleich vier frische Spieler. Doch wie zuvor dominierte auch jetzt Preussen das Geschehen. Steven Zimmermann und Nick Lange drängten auf den Führungstreffer, der fiel, aber durch die Gäste erzielt. In einen Eberswalder Angriff setzten die Neubrandenburger einen klassischen Konter. Aus der Abwehr ein langer Ball von Michael Freier diagonal auf Einwechsler Henri Roquette. Dieser köpfte perfekt vors Tor, wo Daniel Nawotke am ausrutschenden Torwart vorbei einschob (60./0:1). Unbeeindruckt setzte Preussen sofort nach und erzielte durch Lange den verdienten 1:1-Ausgleich (75.). Ein Remis war oder mehr war nun wieder drin. Doch ein Missverständnis an der Mittellinie brachte die Gäste vorteilhaft in Ballbesitz. Ein schneller Gegenzug mit Querpass in den Sechzehner landete bei Nawotke, der mit seinem zweiten Treffer (82./1:2) den umjubelten Auswärtssieg perfekt machte. Eberswalde leistete sich nur wenige Abwehrfehler, doch diese nutzten die Gäste resolut. Da Preussen aus seinen Torchancen zu wenig Kapital schlug, ging auch dieses Spiel verloren.

„Ein sehr guter Test, zwei gleichstarker Teams. Ein Remis wäre auch okay gewesen. Meine Jungs haben sich super geschlagen“, lobte Trainer Hinz seine Spieler und den Gegner. Trotz der Niederlage war auch Spielertrainer Dymek nicht unzufrieden. „Wir trainieren hart. Es geht langsam vorwärts. Aber, wir müssen unseren begrenzten Kader noch etwas ausbauen“, so der noch junge Trainer der Preussen mit Blick auf die anstehende schwere zweite Halbserie.

Am Sonnabend, 13 Uhr, gibt Eintracht Mahlsdorf seine Visitenkarte im Westendstadion ab.