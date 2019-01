City Schwedt in FCS-Fußstapfen

Der Titel bleibt in der Oderstadt: City Schwedt mit Übungsleiter Stephan Ortel (rechts) setzte die Siegesserie fort, die in den drei zurückliegenden Jahren durch den Fußballclub eingeleitet worden war. © Foto: Carola Voigt

Spannendes Halbfinale: Freiluft-Herbstmeister VfB Gramzow (in der Bildmitte Peggy Kalina beim Kopfball) konnte den VfL Vierraden knapp mit 1:0 bezwingen. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

neu (MOZ) Die uckermärkische Frauen-Fußballwelt ist enger zusammengerückt. So jedenfalls könnte das Fazit nach der letzten Hallen-Kreismeisterschaft dieses Winters am Sonntag lauten, bei der sich im Feld der acht Teams am Ende City Schwedt den Titel durch ein 1:0 im Endspiel gegen den VfB Gramzow sicherte.

Schwedt kontra Gramzow im Finale – was sollte das Neues sein? Soweit, so gut. Aber auf dem Weg dorthin passierte in der Neue-Zeit-Sporthalle durchaus das eine oder andere Überraschende. Das begann schon mit der Teilnahme von Fortuna Schmölln. Der Verein ist bislang noch nicht im Spielbetrieb vertreten, schnupperte nun aber erste Wettkampfluft und könnte die Kreisliga ab der neuen Saison aufstocken. Wie vielleicht auch der Schönower SV, der zwar mit seinen Fußballerinnen zunächst noch nicht aktiv vertreten, aber unter den Zuschauern das neue Team unübersehbar war.

Durchaus überraschend war zunächst auch, dass nicht die favorisierten Vertretungen aus Schwedt – der FCS hatte in den zurückliegenden drei Jahren durchweg das Championat gewonnen, in personell weitgehend gleicher Besetzung spielt man jetzt unter der Fahne des FSV City – und Gramzow an der Spitze nach den jeweils sechs Partien standen. Da die Spielgemeinschaft Tantow/Krackow, in der Liga derzeit Dritter, den Frauen von Herbstmeister VfB Gramzow ein Remis abtrotzten und gegen die beiden weiteren Kontrahenten jeweils höhere Erfolge als der VfB feierte, konnte das Team aus dem Nordosten die A-Gruppe für sich entscheiden.

Erwähnenswert war zudem der erste Pflichtspiel-Saisonsieg von Rot-Weiß Prenzlau. Was in der Freiluft-Liga bisher nicht gelang, konnte jetzt mit einem 1:0 gegen SpG Crussow/Dobberzin gefeiert werden. Am Ende gab es für die Kreisstädterinnen einen beachtlichen fünften Gesamtrang.

In der B-Staffel ergab sich ein ähnliches Bild: Hier musste City sogar eine 0:1-Niederlage gegen den VfL Vierraden quittieren. Die Mannschaft aus dem Schwedter Ortsteil konnte deshalb das torlose Unentschieden gegen den DSV Vietmannsdorf verkraften und war trotzdem Gruppensieger. Woraus sich letztlich ergab, dass die beiden vermeintlichen Favoriten nicht bereits im Halbfinale aufeinander trafen.

In der Vorschlussrunde genügte dem jeweiligen Gewinner dann je ein Tor zum Erreichen des Endspiels – tatsächlich setzten sich nun City und die Gramzowerinnen gegen die beiden Staffelsieger durch, sodass das Finale doch erneut Schwedt gegen VfB hieß. Maria Heidemann wurde mit einem erfolgreichen Distanzschuss zur turnierentscheidenden Spielerin – der FSV City trat somit erfolgreich in die Fußstapfen des FCS-Teams aus den zurückliegenden Jahren.

Da die Schwedterinnen und der VfB Gramzow auch im Pokal-Finale aufeinandertreffen und in der Liga derzeit nur ein Drei-Punkte-Unterschied zwischen beiden Vertretungen existiert, wird es also noch weitere spannenden Vergleiche zwischen diesen Kontrahenten in der laufenden Saison geben.