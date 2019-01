Havelstadt wirbt groß auf Erntefest 2019

René Wernitz

Premnitz (MOZ) Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) weiß natürlich, dass die Landwirtschaft in Premnitz praktisch keine Rolle spielt. Dennoch geht er davon aus, dass sich eine Premnitzerin findet, die auf dem Havelländer Erntefest 2019 zur nächsten Erntekönig gekrönt wird. Gefeiert wird am 1. September, wie gewohnt im Paarener Erlebnispark. Diesmal steht die „Stadt voller Energie“ im thematischen Mittelpunkt. Den Staffelstab empfing Tebling am Havellandtag (25. Januar) auf der Grünen Woche in Berlin.

Es ist nach der BUGA 2015, an der Premnitz seinen Anteil hatte, die nächste günstige Gelegenheit, vor reichlich Publikum für sich Werbung zu machen. Ralf Tebling will da nicht unerwähnt lassen, dass die Stadt eine vergleichsweise hervorragende Infrastruktur bieten kann. „Wo findet man einen Ort in der Größenordnung, der derart ausgestattet ist: mit Kulturhäusern, medizinischen Einrichtungen, modernen Kitas und Schulen sowie Sportstätten.“ Ferner sagt er: „Gehst Du über die Bundesstraße, bist Du mitten im Wald, steigst Du in ein Boot, kannst Du Natur- und Sternenpark von der Havel her erleben.“ Premnitz ist darüber hinaus an ein überregionales Radwegenetz angeschlossen. Außerdem sind es keine 50 Minuten per Bahn ab Premnitz in die Landeshauptstadt Potsdam. Anschluss dahin besteht in Brandenburg an der Havel. Ein paar Minuten länger unterwegs, ist die Bundeshauptstadt erreicht - alternativ ab Rathenow. Der Bürgermeister hat genervte Großstädter im Sinn, die die Havelstadt womöglich demnächst für sich entdecken. Denn demnächst zur Verfügung stehendes Bauland vermarktet die Premnitzer Wohnungsbaugenossenschaft (PWG).

„Junges Stadtquartier“ soll der Bereich mit 50 Parzellen in Berg- und Bunsenstraße heißen. See, Natur und Schule sind fußläufig in ein paar Minuten erreicht. Mitte des Jahres könnte wohl schon gebaut werden, so Tebling. Der auch derzeit gängige Preise für voll erschlossenes Bauland von etwa 45 Euro pro Quadratmeter betont. Die Einwohnerzahl, inklusive der Ortsteile Döberitz und Mögelin, liegt derzeit konstant bei etwa 8.600. Es könnten also durchaus alsbald ein paar mehr werden.

Ralf Tebling wünscht sich, dass eine Erntekönigin aus Premnitz nicht nur die Landwirtschaft zu repräsentieren vermag, sondern vor allem auch ihre Heimatstadt. Die Ausschreibung erfolgt durch den Kreisbauernverband. Aktuell trägt Antonia Martini aus Pausin (Gemeinde Schönwalde-Glien) Krone, Kleid und Schärpe auf Großveranstaltungen wie der Grünen Woche. Bei der Übergabe des Staffelstabs am Havellandtag war sie auch dabei. Eine Pflichtveranstaltung: Hatte doch ihre Heimatgemeinde bis zuletzt diesen Stab symbolisch inne.