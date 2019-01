Mit ruhiger Kugel zum Titel

Sven Kämpfe

Eberswalde (MOZ) Alle weiblichen Altersklassen spielten ihre Kreiseinzelmeisterschaften (KEM) auf der Kegelbahn am Westendstadion in Eberswalde aus.

Von den drei Juniorinnen (U 23) qualifizierten sich die ersten beiden zur Zwischenrunde (REM) der Landeseinzelmeisterschaft. Die Wandlitzerin Josephine Schmidt überzeugte mit 886 Holz und holte sich vor der Eberswalderin Jessica Fleischer mit 874 Holz den Titel. Bronze erspielte sich Sophie Heinz (Wandlitz) mit 869 Holz.

Von den sechs Starterinnen der Damen setzte sich die Favoritin Lisa Völter von der SG Eberswalde deutlich mit tollen 918 Holz vor ihren Mannschaftskameradinnen Sandra Kampf mit 880 Holz und Marietta Pirch mit 878 Holz durch. Alle drei haben sich auch so zur REM qualifiziert. Die weiteren Plätze gingen an Franziska Franzke (SG Eberswalde) mit 855 Holz vor Manuela Grünke (Schorfheide) mit 853 Holz und Katja Barth (Wandlitz) mit 845 Holz. Bei den Damen A (Ü 50) waren auch sechs Keglerinnen am Start. Auch hier setzte sich die Heimspielerin von der SG Eberswalde Ines Sojka mit 901 Holz durch. Kerstin Fährmann (Marienwerder) erkämpfte sich überraschend mit tollen 895 Holz die Silbermedaille. Platz drei ging an Elke Walter (Wandlitz) mit 874 Holz. Sie verzichtete auf den Start bei den REM. So sind alle weiteren Damen, Marina Penz (SG Eberswalde) mit 870 Holz, Ines Völter (SG Eberswalde) 864 Holz und Liane Katzor (Wandlitz) 832Holz, eine Runde weiter.

Auch bei den Damen B (Ü 60)und Damen C (Ü 70) haben sich je drei Starterinnen zu den REM qualifiziert. Barnimmeisterin wurde bei den Damen A Regina Busse (Wandlitz) mit 882 Holz vor Margit Hesse (Schorfheide) mit 876 Holz und Marita Sasse (SG Eberswalde) mit 840 Holz. Bei den Damen B holte sich Renate Weinberg (SC Eberswalde) mit 889 Holz den Pokal vor ihrer Vereinskameradin Monika Örsi mit 877 Holz. Bronze sicherte sich die Wandlitzerin Karin Lüth mit 864 Holz. Gisela Hertel (Wandlitz) wurde mit 833 Holz Vierte.