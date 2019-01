Bands für Fête de la Musique gesucht

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Erstmals findet die „Fête de la Musique“ dieses Jahr auch in Hohen Neuendorf statt. Derzeit stellt der Kulturkreis, Initiator der Hohen Neuendorfer Beteiligung an dem Musikfest, das Programm für den 21. Juni zusammen.

Eine große Bühne auf dem Parkplatz in der Puschkinallee am S-Bahnhof wird an dem Freitag von 16 bis 22 Uhr der zentrale Punkt der Hohen Neuendorfer Fête sein. „Auch entlang der Schönfließer Straße sollen mehrere Plätze in Kooperation mit den ansässigen Geschäftsleuten Raum für Straßenmusik bieten“, berichtet Mario Jahn vom Kulturkreis von ersten Ideen.

Die Initiatoren vom Kulturkreis Hohen Neuendorf würden sich freuen, wenn sich viele Musiker für die Fête anmelden. Gesucht werden Bands und Solokünstler jeglicher Stilrichtungen – „am liebsten natürlich aus der Region“, so Jahn. Langfristig soll auch ein Musiker-Pool für die Events der nächsten Jahre aufgebaut werden.

Das Prinzip der Fête de la Musique lässt sich in ein paar Stichworten zusammenfassen: Am Tag der Sommersonnenwende wird jedes Jahr an öffentlichen Plätzen Musik jeder Art kostenlos für Besucher gespielt. Ausgangspunkt für diese Idee war vor 40 Jahren Paris. Inzwischen wird die Fête de la Musique weltweit in mehr als 40 Kommunen gefeiert – in Oberhavel unter anderem auch in Hennigsdorf.

Ansprechpartner für Musiker, die in Hohen Neuendorf auftreten möchten, ist Mario Jahn vom Kulturkreis der Stadt, der per E-Mail unter fete@kulturkreis-hn.de und telefonisch unter der Nummer 03303 408449 erreichbar ist.