US-Truppenbewegung führt ab Mittwoch durch Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg ist erneut Durchzugsgebiet bei Truppenverlegungen der US-Armee nach Polen.

15 Konvois der US-Streitkräfte werden von Mittwochabend durch das Land fahren, wie das Landeskommando der Bundeswehr am Dienstag in Potsdam mitteilte. Insgesamt sollen es mehr als 300 Fahrzeuge sein, Kettenfahrzeuge seien nicht darunter. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu stören, sollen die Konvois in Etappen mit jeweils etwa 20 Fahrzeugen nachts fahren. Rund fünf Tage soll der Truppendurchzug andauern, der hauptsächlich über die Autobahnen 2 und 13 verläuft.

Anders als beim vergangenen Mal ist keine Übernachtung der Truppen in Brandenburg geplant. Die Konvois sollen stattdessen auf dem sächsischen Truppenübungsplatz Oberlausitz Rast machen.

Als Reaktion auf die russische Annexion der Krim 2014 hatte die Nato zur Abschreckung die Verlegung von Truppen und Gerät in die baltischen Staaten und Polen beschlossen. Mit der Operation „Atlantic Resolve“ soll die US-Armee die Nato-Alliierten in Osteuropa stärken. Die Fahrtstrecke der Truppen führt laut US-Armee außerdem über Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.