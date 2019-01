Tickets zum Landeswettbewerb gelöst

Simone Weber

Rathenow Zum zwölften Mal richtete Rathenow den westbrandenburgischen Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ aus. Genau 282 Musikschüler im Alter von sechs bis 21 Jahren stellten sich am Freitag und Samstag in 186 Wertungen (acht verschiedenen Kategorien) den insgesamt 63 Fachjuroren.

48 talentierte Schüler sowie zwei Gastmusiker der Musik- und Kunstschule Havelland nahmen teil. In diesem Jahr waren es mit nur vier aus dem Westhavelland weniger als in den Jahren zuvor. Besonders erfolgreich war das Vokal-Ensemble mit Alissa Miller und Tabea Jeschke (Gesang) sowie Aaron Huyoff (Klavierbegleitung). Mit 23 Punkten erreichten sie die Delegierung zum Landeswettbewerb. Dieser findet vom 21. bis 23. März in Eberswalde statt.

Einige Musikschüler nahmen in mehreren Kategorien teil. So spielte Alissa Miller am Klavier gemeinsam mit dem Osthavelländer Philipp Schad (Posaune) in der Kategorie Duo Klavier und ein Blechblasinstrument. Dieses Duo erreichte 24 von 25 Punkten und wird ebenso im Landeswettbewerb antreten. Zudem begleitete die 17-jährige Alissa (Klavier) ihren zehn Jahre jüngeren Bruder Albert (Cello). In dieser Kategorie Streichinstrumente solo erreichte Albert bei seiner ersten Teilnahme an „Jugend musiziert“ 23 Punkte. Aber mit sieben Jahren ist er drei Jahr zu jung zur Teilnahme am Landeswettbewerb.

Mit acht Jahren ebenfalls zu jung ist Gastviolinist Aliro Heimlich aus Berlin, der als einziger unter den Havelländern die Höchstpunktzahl von 25 erhielt. Der zwölfjährige Fabian Adam, der zum zweiten Mal bei „Jugend musiziert“ teilnahm, erreichte in der Kategorie Akkordeon mit 23 Punkten die Teilnahme in Eberswalde.

Kajsa-Ida Dech (Oboe) aus Hohennauen nahm gemeinsam mit Emilia Knauff (Klavier) in der Kategorie Klavier und ein Holzblasinstrument teil. Die Jury bewertete beide mit 21 Punkten und einem 1. Preis. Die zwölfjährige Leela Missfelder erreichte in der Kategorie Pop Gesang ebenfalls einen 1. Preis mit 21 Punkten. 2016 spielte sie im Musikschul-Musical „Frei wie der Wind“ einen kleinen Engel. Da stand sie erstmals im MusicalEnsemble. Auch in der neuen Produktion der Kreismusikschule gehört Leela dazu. „Stage Teens“ hat im September im Kulturzentrum Premiere.

Traditionell musizierten zur feierlichen Urkundenübergabe am Freitagabend, mit Übergabe des Sonderpreises der Stadt Rathenow durch Bürgermeister Ronald Seeger, einige der erfolgreichsten Preisträger. Das Konzert des Jugendblasorchesters der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark am Samstagabend musste wegen einer technischen Panne am Feuerschutzvorhang ausfallen. Auch hier zeigten die erfolgreichsten Teilnehmer noch einmal ihr Können. So wie das Gesangsensemble Miller, Jeschke, Huyoff.

Bruno Kämmerling, Kulturreferent des Landkreises, „überbrückte“ in seinem Grußwort etwas Zeit, indem er Eltern, Schüler und Lehrer im Saal erfolgreich zum gemeinsamen vierstimmigen Singen des Kanons „Bruder Jakob“ animieren konnte. Matthias Kremer, Marktdirektor im Havelland des Hauptsponsors, Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam, der ebenso einen Sonderpreis überreichte, konnte vier seiner Kinder zur erfolgreichen Teilnahme am Regionalwettbewerb in Rathenow gratulieren.

„Der Wettbewerb kennt keine Besiegten, er ist offen, fair und ein gemeinsames musikalisches Erlebnis“, so Regionalausschussvorsitzende Anke Heinsdorff zur Urkundenübergabe. „Jugend musiziert“ bedeute mehr: „Das größte ist wohl die Liebe zur Musik im Menschen hervorzubringen“,

Alle Ergebnisse und weitere Informationen erhält man auf www.jumu-bb.de. Derweil geben die Preisträger der Region Westbrandenburg am 10. März, 15.30 Uhr, ein Konzert im Potsdam Museum. Die Preisträger ausschließlich aus dem Westhavelland spielen schon am 23. Februar, 15.30 Uhr, im Konzertsaal der Alten Mühle in Rathenow.