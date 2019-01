Pferd brutal Bauch aufgeschlitzt

Burkhard Keeve

Neuhäsen (MOZ) Große Sorgen bereitet Frank Krückel die Attacke auf seine Stute Acadia. In der Nacht zu Sonntag wurde sein Pferd auf einer Koppel in Neuhäsen mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Züchter Krückel hat seine Pferdefreunde in der Region gewarnt.

Der Schnitt entlang des Pferdebauchs der braunen Zuchtstute ist etwa 60 bis 80 Zentimeter lang. „Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, wie tief er ist“, sagte Frank Krückel auf Nachfrage dieser Zeitung. „Aber der Schnitt geht durch Fleisch und Muskeln hindurch bis auf die Rippen.“

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Verletzung an der zehnjährigen Zuchtstute entdeckt. Sie steht mit anderen Pferden auch nachts draußen in Offenstall-Haltung. Der herbeigerufene Tierarzt ordnete die sofortige Einweisung in eine Tierklinik an, um die Verletzung zu behandeln und die Wunde zu schließen. Das Pferd wurde umgehend operiert. „Die OP ist gut verlaufen, es geht ihr soweit. Ich habe gerade mit der Klinik telefoniert“, sagte Frank Krückel am Dienstag. Dort hat sich der Häsener Turnier- und Ausbildungsstall-Besitzer auch noch einmal bestätigen lassen, was er bereits vermutete. „Das Pferd kann sich so nicht selbst verletzt haben, das kam von außen.“

Auch die Polizei geht davon aus, dass der schnittartigen Wunde Fremdeinwirkung zu Grunde liegt. „Wir ermitteln wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz“, sagte die Sprecherin der Polizeidirektion Nord, Dörte Röhrs. Allerdings geht sie nicht davon aus, dass „wir einen Pferderipper in der Region haben“. Gleiches hofft auch der Vorsitzende des Kreisreiterverbands Oberhavel, Tobias Pfitzmann aus Linde. „Es wäre schön, wenn es ein Einzelfall bleibt“, sagte Pfitzmann am Dienstag. Ähnliche Fälle in Oberhavel seien ihm – „zum Glück“ – nicht bekannt.

Brutalitäten gegenüber Pferden, sogar mit tödlichem Ausgang, gab es jedoch bereits in Oberhavel. Im Oktober und November 2017 gab es in Menz ein Tierdrama auf einem Hof. Innerhalb weniger Wochen gab es zwei Angriffe auf Pferde. Zunächst wurde dort einem zehnjährigen Wallach der Schädel eingeschlagen. Er musste eingeschläfert werden. Dann wurde am 17. November ein einjähriges Fohlen mit einer Stange geschlagen. Es verlor bei der Attacke ein Auge.