Kramnik beendet seine Karriere als Schach-Profi

DPA

Moskau (dpa) Der frühere Weltmeister Wladimir Kramnik beendet seine Profikarriere im Schach. Der 43 Jahre alte Russe kündigte seinen Rücktritt am 29. Januar bei einem Turnier in den Niederlanden an.

„Ich habe bereits vor einigen Monaten entschieden, meine professionelle Schachkarriere zu beenden. Nachdem ich mein letztes Turnier gespielt habe, möchte ich es öffentlich bekanntgeben“, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters für das Tata-Steel-Schachturnier. Sein Leben als professioneller Schachspieler sei „eine großartige Reise“ gewesen, hieß es. „Ich bin dem Schach sehr dankbar für alles.“

Kramnik hatte im Jahr 2000 den WM-Titel geholt, als er seinen Landsmann Garri Kasparow bezwang. 2006 musste er sich aber dem Inder Viswanathan Anand geschlagen geben. Der russische Schachverband bedauerte den Rückzug und sprach von einer überstürzten Entscheidung.

Der Schachprofi begründete seine Entscheidung damit, dass in den vergangenen Monaten seine Motivation deutlich nachgelassen habe.