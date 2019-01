© Foto: dpa/Afp7/AFP7 via ZUMA Wire

Hua Hin (dpa) Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier in Hua Hin in Thailand bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die wegen vieler Verletzungen in der Weltrangliste bis auf Platz 199 abgerutschte Berlinerin musste sich der an Nummer eins gesetzten Spanierin Garbine Muguruza trotz einer ordentlichen Leistung mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Muguruza trifft nun auf Mona Barthel.