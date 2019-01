MuV sagt City Frühling ab

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Open-Air-Veranstaltung City Frühling in der Innenstadt wurde durch die Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) in diesem Jahr abgesagt. Dies teilte die MuV auf Nachfrage mit. „Das Stadtmarketing konzentriert sich 2019 im Eventbereich auf die qualitative Weiterentwicklung der großen Veranstaltungen Bunter Hering, töpferMARKT und Oderweihnacht“, betont Geschäftsführer Bernd Vorjans. Es gehe darum, die Kräfte für diese Events mit überregionaler Strahlkraft zu bündeln. Auf die Ausrichtung des City Frühlings werde 2019 daher verzichtet. Anziehungspunkt des Events war in den vergangenen Jahren unter anderem eine große Automesse – präsentiert vom Märkischen Medienhaus.

Auch die Gastronomie für das Stadtfest ist neu ausgeschrieben. „Die Bühnen und das Rahmenprogramm sind vielfältig und bieten etwas für nahezu jeden Geschmack. Ab diesem Jahr soll nun das Angebot an Essen und Getränken vielfältiger werden“, heißt es in der Begründung durch die MuV. Es werde angestrebt, dass dadurch mehrere Gastronomen und Cateringunternehmen zum Zuge kommen.

Stephan Felsberg, Leiter Stadtmarketing, widerspricht, dass die kurzfristige Absage des City Frühlings an der aktuellen Personalsituation und Kündigungen in der MuV liege. Er selbst hat ab März gekündigt, eine Mitarbeiterin für Citymanagement wechselte bereits zu einer anderen Einrichtung, der Event-Projektleiter soll sich mehrere Wochen im Urlaub befinden und die Stelle Öffentlichkeitsarbeit wird nach einem zweiten Ausschreibungsanlauf erst zum 1. Mai wieder besetzt. Das Team sei noch immer stark aufgestellt und in der Lage, die kommenden Events zu organisieren, betont Felsberg.

Mitten in der Spielzeit hat Geschäftsführer Bernd Vorjans auch den Vertrag mit einer Caterer-Firma gekündigt. „Die Pausenversorgung im Kleistforum (Kleist Forum, d.R.) wird ab dem 1. März bis zum Ende der laufenden Spielzeit von Frau Maul übernommen“, teilt Vorjans nun mit.

Ein externer Dienstleister hat zudem 2018 die Arbeitstätigkeiten jeder einzelnen Stelle in der MuV bewertet. Die dort Beschäftigten verdienen derzeit bis zu 25 Prozent weniger als städtische Angestellte. „Der Prozess der Ersteingruppierung in den Haustarifvertrag nimmt erwartungsgemäß einige Zeit in Anspruch“, betont Vorjans. „Das Eingruppierungsverfahren soll bis Ende Februar abgeschlossen sein“, informiert Vorjans. (hk)