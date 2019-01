Erstmals Biber zum Abschuss frei

Oliver Schwers

Passow (MOZ) Biber dürfen in der Uckermark geschossen werden. Aufgrund ihrer extremen Vermehrung hat der Landkreis erstmals Tötungen genehmigt. Die geschützten Tiere werden immer mehr zur Plage. Eine neue Vergrämungsstrategie versucht jetzt der Wasser- und Bodenverband „Welse“.

Jeden Tag das gleiche Bild: Umgenagte Baumstämme liegen quer über Entwässerungsgräben. Kunstfertig gezimmerte Dämme aus angeschwemmten Ästen blockieren Durchflüsse. Wiesen und Äcker werden überschwemmt. Sogar Bahndämme geraten in Gefahr. Der Biber in der Uckermark leistet ganze Arbeit. Das einst so selten gewordene Tier hat seine alte Heimat wiederentdeckt und fühlt sich inmitten von Großschutzgebieten wie im Paradies. „Wir scheinen hier eine der landesweit größten Populationen zu haben“, sagt Christine Schmidt, Geschäftsführerin im Wasser- und Bodenverband „Welse“. Sie hat auf Bildern die Ausmaße des Bibertreibens dokumentieren lassen. Die Ausbreitung nimmt immer größere Ausmaße an. Die Tiere verhalten sich offenkundig nicht mehr artgerecht, siedeln fröhlich sogar in höheren und trockenen Lagen, ihre Reviere werden aufgrund der Nachbarschaft immer kleiner. Auf tausenden Hektar haben sich die Biberfamilien breit gemacht. Schwerpunkte sind das Amt Gramzow, der Raum Angermünde, die Welseniederung im Unter- und Mittellauf sowie der Bereich Casekow/Radekow.

Niemand würde den Tieren Böses tun, wenn sie nicht inzwischen die gesamte Wasserregulierung in der Landschaft durcheinander brächten. Jeden Tag müssen die neu aufgeschichteten Dämme beseitigt, verstopfte Durchlässe und Wehre wieder funktionsfähig gemacht werden. Das ist teuer. Durchschnittlich zwei Leute sind täglich unterwegs, um die Biberschäden zu beheben. Die Kosten liegen jährlich bei fast 300 000 Euro, und zwar nur im Gebiet des Wasser- und Bodenverbands „Welse“. Dessen Bauhof kontrolliert mittlerweile 247 Standorte, an denen die umtriebigen Nager siedeln, Bäume umlegen und Wasser stauen. An 30 weiteren Standorten sind Eigentümer oder Helfer im Einsatz. „Das hat einen solchen Umfang erreicht, dass wir es nicht mehr schaffen“, sagt Christine Schmidt. Bei Stendell muss sogar der bedrohte Damm der PCK-Bahn verteidigt werden. Hier sollen fast 30 Biber leben.

Aufgrund der Plage und gravierenden Schäden dürfen die unter Schutz stehenden Tiere inzwischen sogar getötet werden. Erste Genehmigungen hat der Landkreis bereits erteilt. Es handelt sich um zwei Tiere, eins davon wurde bereits erlegt. Bisher hat man vor solchen Aktionen meist zurückgeschreckt. Allerdings soll es in der Vergangenheit auch illegale Abschüsse durch Jäger gegeben haben, um die Population einzudämmen. Genaue Zahlen dazu gibt es aber nicht. Auch die tatsächliche Zahl von Bibern lässt sich derzeit kaum ermitteln.

Der Wasser- und Bodenverband drängt jetzt auf eine neue Lösung. Die Tiere sollen wieder lernen, wo ihre ursprünglichen Lebensräume sind. Also mindestens 50 Meter weg vom Bahndamm. Niemand wolle sie ausrotten, so die Chefin des Bodenverbands. Sie spricht von einer „Rückerziehung“. In naturnahen Flussläufen hätten sie bessere Lebensräume und würden niemanden stören. Doch einfach umsiedeln lässt sich der aktionsfreudige Nager nicht.

Also haben ihre Mitarbeiter jetzt rund 100 gefährdete Durchlässe mit neuen Absperrgittern gesichert. Dort bauen Biber mit Vorliebe und verstopfen die Wasserabflüsse. Aber auch Gitter müssen gereinigt werden. „Wir wollen uns nicht aus der Verantwortung ziehen“, sagt Christine Schmidt. „Aber der Biber soll merken, dass es besser ist, in der grünen Aue zu bauen.“