Tempo wird nach unten geschraubt

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) In vier Monaten wird die neue Stadtverordnetenversammlung gewählt. Bürgermeister André Stahl (Linke) zog deshalb – in gebotenem zeitlichen Abstand – am Dienstag eine Bilanz der Legislaturperiode und blickte zugleich in die nahe Zukunft.

Die Richtung ist klar: Die Entwicklung der Stadt soll in geordneten Bahnen erfolgen. Begonnene und geplante Bauvorhaben werden abgeschlossen. Neue Wohngebiete auf der grünen Wiese will man nur in Ausnahmefällen ausweisen. „Wir konzentrieren uns auf den verstärkten Ausbau der Infrastruktur“, betonte Stahl. Dabei gehe es um den Verkehr, die Entwicklung von Wirtschaft und Gewerbe, um soziale Einrichtungen sowie die Aufwertung der Grünflächen.

Nach Einschätzung von Stahl gibt es in der Bevölkerung angesichts des Wachstums durchaus Skepsis und Ängste. Viele Bernauer befürchteten eine Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse. „Das Tempo muss deshalb nach unten geschraubt werden“, erklärte der Verwaltungsleiter.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich 2014 dazu bekannt, den Geschosswohnungsbau voranzutreiben. Zudem wollte man städtebauliche Missstände beseitigen und „auf Eis gelegte“ Bebauungen fertigstellen. Ehemals militärisch oder gewerblich genutzte Flächen sollten der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Das Ziel war die Schaffung von 2500 Wohneinheiten bis 2020. „Davon sind bereits 720 gebaut“, betonte der Linken-Politiker. Darunter seien rund 100 Sozialwohnungen. Außerdem entstanden 360 Einfamilienhäuser. Der aktuelle Wohnungsleerstand betrage ein Prozent.

Bis zum Jahr 2022 hat sich die Stadt Bernau zahlreiche konkrete Maßnahmen vorgenommen. Dazu gehören der Bau der Ladestraße, die Errichtung einer Verbindung zwischen Schönfelder Weg und Albertshofer Chaussee sowie die Schaffung eines Kreisverkehrs im Bereich Rüdnitzer Chaussee/Jahnstraße/Eberswalder Straße/Pankstraße. Auch die erweiterte Straßeninstandsetzung soll auf insgesamt 25 Kilometer fortgesetzt werden. Allein in diesem Jahr werden es rund acht Kilometer sein. Darüber hinaus ist die Errichtung von Parkhäusern mit 2000 Plätzen vorgesehen. Sie entstehen unter anderem am Klinikum, an der Heinersdorfer Straße sowie am S-Bahnhof Friedenstal. Die Bewohner des Puschkinviertels können sich auf sanierte Gehwege freuen, die Radfahrer bekommen bessere Bedingungen von Birkholzaue über Birkenhöhe nach Bernau. Die Straßenlampen sollen schrittweise auf LED umgestellt werden.

„Die Stadtbuslinien wollen wir auf sechs verdoppeln“, so Stahl weiter. Man werde sich ferner für eine bessere Verfügbarkeit von Taxis einsetzen. Vier neue öffentliche Toiletten sind in Planung. Die Gewerbegebiete Schönow sowie Albertshofer Chaussee werden weiter entwickelt, neue Supermärkte soll es in Ladeburg, Bernau-Süd sowie in der Waldsiedlung geben. Der „Panke-Park“ wird als „grüne Lunge“ der Stadt gebaut, die Panke als mäandrierendes Gewässer gestaltet. Im Venusbogen gibt es ebenfalls einen neuen Park.