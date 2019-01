Gesellschaftsspiele müssen eine Haltung haben

Berlin (MOZ) Er ist weder Geländewagen noch Besoldungskürzel oder Schraubschlüssel. Der „W6“ ist so alt, dass ihn die Römer schon warfen: ein Kubus aus Knochen, Stein, versehen mit Punkten – nun, der Würfel ist sicher gefallen. Ob Mancala oder Backgammon: Seit der Mensch Muße hat, taktisch denkt und sein Glück wägt, gibt es Gesellschaftsspiele.

Erstaunlich also, dass das Brett- und Kartenspiel in der deutschen Wahrnehmung ein Schattendasein fristet – mit Ausnahmen: zur Verleihung des „Spiel des Jahres“, zur weltgrößten Besuchermesse in Essen und zur nun startenden Spielwarenmesse in Nürnberg. Noch erstaunlicher ist, dass allenfalls der gesellschaftliche Nutzen, fast nie der kulturelle Wert des Gesellschaftsspiels erwähnt wird.

Deshalb diskutiert die Szene: Ist das analoge Spiel nicht ebenso ein schützens- und förderungswürdiges Kulturgut wie Theater, Literatur, Musik? Da gibt es Rufe nach einer Förderung wie für Filme und Videospiele, nach einer Archivierung in der Deutschen Nationalbibliothek. Und die Bitte nach einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent wie für Bücher.

Die Förderkulisse etwa hat dem Film nicht nur gut getan. Regisseure und Produzenten richten ihre Projekte nach Intentionen der Geldtöpfe aus. Die Branche würde ihre gewachsene Struktur und ihre kreative Anarchie riskieren, hinge sie sich willig an den Fördertropf.

Das Thema Archivierung hat schon mehr Prägnanz. Nicht nur, dass hinter vielen Brettspielen hohe Schaffenskraft steht. Sie sind auch Zeugnisse ihrer Zeit – sei es das handgemachte Monopoly-Spiel aus der DDR oder zeitgenössische zum Thema Mars-Besiedelung. Als kulturhistorische Zeugnisse zeigen sie, wie eine Gesellschaft tickt.

Hinter der Mehrwertsteuerfrage steckt auch ein Ruf nach Anerkennung. Wollen Spiele auch steuerlich als Kulturgut anerkannt sein, verpflichtet das. Spiele etwa, in denen Kolonialismus oder Rollenklischees als Steinbruch dienen, müssen hinterfragt werden. Auch Spiele, die unterhalten und nicht bilden wollen, können gesellschaftliche Fragen stellen. Spiele müssen Haltung haben, wollen sie Kulturgut sein. Das verpflichtet die Akteure: Sie müssen beherzter aus der Spielecke heraustreten.