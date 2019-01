Bäkestrolche feiern Richtfest

Versenkt: Unter dem wachsamen Blick von Polier Silvio Kott trieb Bürgermeister Alexander Laesicke den Nagel ohne Probleme in den Balken. © Foto: Friedhelm Brennecke

Friedhelm Brennecke

Schmachtenhagen (MOZ) 476 Kubikmeter Beton, 55 Tonnen Stahl und 7 000 Steine sind bereits verbaut worden. Der Rohbau ist so gut wie fertig. Am Montag wurde die Richtkrone über dem Neubau der Kita „Bäkestrolche“ aufgezogen.

Es ist ein kleiner, aber feiner Richtkranz, den die „Füchschen“- und „Käfer“-Kinder der „Bäkestrolche“ mit drei bemalten Häuschen, einer Blume, einem Schmetterling und vielen bunten Bändern gemeinsam mit ihren Erzieherinnen selbst geschmückt hatten. Auch mit Gesang begleiteten die Kinder das Richtfest, wie sie es bereits bei der Grundsteinlegung im Oktober getan hatten.

Nordöstlich der Grundschule ist der kompakte Baukörper, der aus vier Kuben besteht und sich um ein zentrales Atrium gruppiert, schnell in die Höhe gewachsen. Der Winter hat den Baufortschritt bisher nicht behindert. Verzögerungen gab es lediglich im Vorfeld, weil unter anderem auf die Fördermittelbescheide gewartet werden musste, bevor die Bauarbeiten beginnen konnten.

„In genau einem Jahr wollen wir aber den Einzug in den Neubau gemeinsam feiern“, versprach Bürgermeister Alexander Laesicke den Kindern am Montag. Ursprünglich sollte der Neubau zum 1. August dieses Jahres in Betrieb geben. Nun wird es ein halbes Jahr länger dauern, wenn alles nach Plan verläuft. Davon gehen die Bauverantwortlichen der Stadt derzeit aber aus. Rund 3,8 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Zirka 1,85 Millionen Euro davon sind Fördermittel der Europäischen Union zur Förderung des ländlichen Raums.

Bürgermeister Laesicke wirkte etwas aufgeregt. Für ihn war es das erste Richtfest in seiner bisher gut einjährigen Amtszeit und eine handwerkliche Premiere. „Nägel einschlagen kann ich nicht so gut“, bat Laesicke um Verständnis, sollte das traditionelle Einschlagen des symbolischen letzten Nagels misslingen. Doch nach dem Richtspruch von Polier Silvio Kott von der Bauunternehmung Großmann & Partner hoch oben auf dem Gerüst hatte der Rathauschef ganze Arbeit geleistet und den Stahlstift vollständig im Balken versenkt.

Die neue Kita wird 125 statt bisher nur 70 Betreuungsplätze – wie sie derzeit im Altbau neben der Kirche bestehen – bieten. 45 Plätze davon sind für Krippenkinder bestimmt. Mit der Fertigstellung der Kita rundet sich auch der Schulcampus Schmachtenhagen ab. Auf ihm sind dann neben Kita, Hort, Schule und Jugendclub alle Betreuungseinrichtungen vom Kleinstkind bis zum jungen Erwachsenen versammelt, ohne dass die stark frequentierte Dorfstraße überquert werden muss. (bren)