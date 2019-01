„Soziale Stadt“ nimmt Anlauf

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Damit weiter Fördergelder aus dem Programm „Soziale Stadt“ ins Brandenburgische Viertel fließen können, haben Politik und Rathausspitze wieder einmal ein Integriertes Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Das Papier ist bei seiner ersten Vorstellung auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Im Saal des Dietrich-Bonhoeffer-Haus haben sich am Montagabend gut 50 Interessierte versammelt. Unter ihnen Vertreter aller großen Vermieter im Wohngebiet, das mit Haupt- und Nebenwohnsitz 6617 Einwohner zählt, und immerhin sechs der 37 Eberswalder Stadtverordneten. Bündnis 90/Die Grünen sind mit Karen Oehler, Johannes Creutziger und Karl-Dietrich Laffin sogar komplett vertreten, außerdem zeigen noch Lutz Landmann und Ulrike Hoffmann, beide SPD, sowie Carsten Zinn vom Unabhängigen Wählerbündnis Eberswalde Flagge. Letzterer hat genau aufgepasst und weiß daher, dass nur 37 echte Einwohner der Einladung gefolgt seien. „Alle anderen Besucher sind in beruflicher oder ehrenamtlicher Funktion hier“, betont er.

Seit Juni vorigen Jahres hat das Büro S.T.E.RN., Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH, an dem Konzept gearbeitet, mit dem die Erfolgsgeschichte „Soziale Stadt“ im Brandenburgischen Viertel fortgesetzt werden soll. Von 1999 bis 2018 sind aus diesem Programm knapp 2,9 Millionen Euro ins Wohngebiet geflossen. Das Geld stecke unter anderem im Bürgerzentrum an der Schorfheidestraße, im Freizeitschiff, im DRK-Seniorenheim, in der Grundschule Schwärzesee und im Barnim-Park, sagt Silke Leuschner, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung im Rathaus, bei der Konzept-Präsentation. Beim angestrebten Wiedereinstieg in das Programm soll neben baulichen verstärkt soziale Belange in den Fokus gerückt werden.

Auf die Details geht Patricia Berndt vom Büro S.T.E.RN. ein, das nicht nur damit beauftragt ist, das Konzept zu erstellen, sondern überdies und vor allem das externe Quartiersmanangement fürs Brandenburgische Viertel absichert. Unter der Überschrift „Aus Vielfalt Stärke machen!“ soll zum Beginn des Schuljahrs 2020/21 eine neue Kita/ein neuer Hort eröffnet werden. „Je nach Fördermöglichkeit bieten sich dafür der Umbau des Vereinshauses der Wohnungsgenossenschaft an der Havellandstraße oder ein Neubau westlich der Grundschule an“, führt die Quartiersmanagerin aus. Des Weiteren gehe es zum Beispiel darum, die vielen Brachflächen und die Ortseingänge aufzuwerten. Der Potsdamer Platz und sein Umfeld sollen zu einer „starken Mitte“ entwickelt werden. Und das Wohngebiet brauche einen Imagewandel – auch durch ein Corporate Design, eine Marke fürs Brandenburgische Viertel.

„Ich bin ein wenig enttäuscht“, sagt Daniela Kurzhals, eine der wenigen „echten Einwohnerinnen“, in einer Pause. Ihr fehlen Aussagen zu den „wirklich drängenden Problemen im Wohngebiet“. „Das Einkaufszentrum Heidewald stirbt nach und nach aus“, betont die Mieterin. Dazu habe sie leider nichts gehört. Ihre Freundin Andrea Behm teilt diese Einschätzung. „Unsere heranwachsenden Kinder langweilen sich zu Tode, weil es nicht genügend Angebote für ihre Altersgruppe gibt“, ergänzt sie.

Auch Jörg Renell, Leiter des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, übt Kritik. „Konzepte, die vielleicht 2220 bis 2023 umgesetzt werden, bringen hier niemandem etwas. Viele Einwohner erwarten, dass sofort etwas passiert“, betont er.

Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner freut sich über die Ungeduld im Saal, die Ausdruck von Interesse an eigenem Wohngebiet sei. „Konzepte brauchen Vorlauf. Aber wir nehmen gern jeden mit“, betont sie. Die politische Debatte beginne erst.