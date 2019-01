Stabwechsel in der Kita „Spatzennest“

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Der Finowfurter Kindergarten „Spatzennest“ wird künftig von Antje Richter geleitet. Die bisherige Leiterin der Einrichtung Irene Braun zieht sich nach nunmehr 45 Dienstjahren in die zweite Reihe zurück. Sie bleibt der Einrichtung als Erzieherin erhalten, zumindest vorläufig. „Ich werde noch ein Jahr bleiben“, verspricht die 62-Jährige. Irene Braun hat den Kindergarten über viele Jahre geprägt und mit viel Herzblut geführt. Bereits seit 1986 ist sie als Leiterin des Kindergartens, der bis 2007 noch im heutigen Ärztehaus seine Räume hatte. 2007 zog man mit Sack und Pack in das neue Gebäude am Ende der Hauptstraße. Das Haus wurde nach den Grundsätzen der chinesischen Feng-Shui-Lehre erbaut. Danach soll die Energie im Gebäude richtig fließen können und eine Harmonie hergestellt werden. Es wird gänzlich auf Ecken und Kanten verzichtet und die Elemente Erde, Metall, Wasser, Holz und Feuer aufgegriffen. Dies alles soll den Kindern ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit geben. Das Konzept geht auf, die Kinder fühlen sich hier wohl, ist Braun überzeugt. Als Beleg könnte der große Zulauf herhalten: alle 95 Plätze in Krippe und Kita sind belegt und es gibt Wartelisten. Das pädagogische Konzept orientiert sich allerdings an den Grundsätzen der elementaren Bildung, stellt Braun klar. Ihre Nachfolge hat sie bereits vor längerer Zeit geregelt und vor Monaten zusammen mit dem Träger KJHB in Buckow besprochen. So könne ein gleitender Übergang und eine Kontinuität garantiert werden, ist sie sich sicher. Bürgermeister Uwe Schoknecht ließ es sich nicht nehmen, um sich gebührend zu bedanken. „Irene hat ganze Generationen von Finowfurtern betreut“, so Schoknecht. Viele Probleme habe man in all den Jahren in bewährter Manier gemeinsam lösen können, so sein Fazit. Nun liege es an Antje Richter, die Einrichtung erfolgreich weiterzuführen. Antje Richter, die derzeit noch eine zusätzliche Qualifikation macht und seit 2008 im Spatzennest arbeitet, freut sich auf die neuen Aufgaben. Sie will an Bewährtem festhalten und Neues ausprobieren. „Wir haben einige spannende Projekte in Planung“, verrät sie.