Vida wirbt fürs politische Engagement

Cornelia Link-Adam

Jahnsfelde (MOZ) Zu einem mehr oder weniger formellen Arbeits-Treffen kamen am Montagabend rund 30 Vertreter der Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler (kurz: BVB/Freie Wähler) im Land-gasthof in Jahnsfelde zusammen. Im Mittelpunkt stand die Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge und die bevorstehenden Wahlen.

Peter Vida, Mitglied des Landtages für die BVB/Freie Wähler, hatte zur Zusammenkunft etliche Mandatsträger eingeladen, aber auch verdiente Bürger, die jüngst rege Unterschriften gesammelt hatten. Dazu waren Interessierte willkommen, die sich vorstellen können, der Partei beizutreten. Den größten Teil seiner 70-minütigen Ansprache nutzte der Bernauer, der dort auch im Kreistag und in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, dafür, über die erfolgreichste Volksinitiative in der jüngeren Geschichte Brandenburgs zu sprechen: Im Januar hatte er mit weiteren Vertretern der von BVB/Freie Wähler gestarteten Volksinitiative gegen die Straßenausbaubeiträge insgesamt 108 333 innerhalb von nur zehn Wochen gesammelte Unterschriften an den Landtag übergeben. Damit müsse der sich nun damit offiziell beschäftigen, sonst käme es als nächste Stufe zum Volksbegehren.

„Das alles wäre ohne die Mitarbeit aus der Tiefe des Raums nicht möglich gewesen“, sagte Peter Vida. Die Wucht der Initiative zeige, dass Veränderung gewünscht sei. „Gerade auch aus Frankfurt kamen allein 6000 Unterschriften“, lobte er in Richtung einiger Männer aus der Oderstadt. Damit diese an der Sitzung dabei sein konnten, hatte man die Versammlung für den Landkreis Märkisch Oderland bewusst nach Jahnsfelde gelegt. So lauschten auch noch Vertreter aus Altlandsberg, Strausberg, Bad Freienwalde, aber auch Hoppegarten und Fredersdorf seinen Ausführungen. Gekommen waren auch fünf Müncheberger, die eine unabhängige Wählergruppe gründen wollen, sich Hilfe erbaten. Voller Interesse verfolgten auch Michael Rubin und Marianne Krüger aus Oderaue die Ausführungen Vidas. Der erörterte langwierig die Notwendigkeit, die Straßenbaubeiträge aufs Allgemeingut zu übertragen, trotz langer Gegenwehr der CDU und SPD. Die hatten sich sogar zuletzt für das Abschaffen ausgesprochen, „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten.“

Als zweiter wichtiger Punkt des Abends warb Peter Vida für das Mitmachen bei den bevorstehenden Wahlen. Immer noch suche man Mitstreiter, egal ob für Kommunalwahlen oder Kreistag, die sich in Wählergruppen, gern integriert bei BVB/Freie Wähler, aufstellen wollen. Zulauf habe man schon im Randberliner Raum, allerdings gebe es hinter Müncheberg wie in Seelow, Letschin und Neuhardenberg da noch viele „weiße Flecken“.