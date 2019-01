Chaos in der Hennigsdorfer SPD

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit einem parteilosen Spitzenkandidaten zieht Hennigsdorfs SPD in den Wahlkampf fürs Stadtparlament. Am Montag wurde der Ex-Bombardier-Betriebsrat Michael Wobst auf Platz 1 gewählt. Am selben Abend musste Patrick Krüger eine schwere Niederlage einstecken.

Mehr als zwei Monate konnte die SPD geheim halten, dass der 30-jährige Krüger bereits im November 2018 den Vorsitz der Hennigsdorfer SPD niedergelegt hatte. Zu der Zeit hatte er eine krachende Niederlage um die Direktkandidatur zur Landtagswahl einstecken müssen. Bei der Abstimmung im Wahlkreis erhielt er nur drei Stimmen, obwohl die Hennigsdorfer SPD sechs Delegierte stellte. Dennoch war Krüger am Montag erneut bereit, für den Parteivorsitz zu kandidieren. „Es wurde dann aber mitgeteilt, dass es mit Werner Hoffmann einen weiteren Kandidaten gibt“, berichtete Krüger. Der 71-Jährige, der bereits in den 2000er-Jahren die SPD geführt hatte, erzielte eine knappe Mehrheit. „Er bekam nur eine Stimme mehr als nötig“, berichtete der unterlegene Krüger.

Zu Krügers Niederlage beigetragen haben dürfte seine Kritik an der Entscheidung des SPD-Vorstands, mit Michael Wobst einen Parteilosen an die Spitze der Wahlliste zu setzen. Noch bis in den November hinein galt es als ausgemacht, dass Krüger zum Spitzenkandidaten gekürt wird. „Es gab keine Mehrheit für ein SPD-Mitglied und im Speziellen für mich auf Platz 1“, sagte Krüger am Dienstag. Eigentlich sollte der 30-Jährige ab 1. Februar den SPD-Fraktionsvorsitz im Stadtparlament übernehmen. Auch das ist nun hinfällig. Der bisherige Vorsitzende Udo Buchholz wird dieses Amt bis zur Wahl weiter ausüben. Seiner Darstellung nach sollte Krüger ihn nur ablösen, wenn er auch zum Spitzenkandidaten gewählt würde. Krüger widerspricht. „Der Wechsel war ohne Einschränkungen vorgesehen.“

Auch wenn Krüger nun nicht die Liste zur Wahl des Stadtparlaments anführt, nicht mehr im Parteivorstand vertreten ist, kein Fraktionsvorsitzender wird und nicht für den Landtag kandidieren kann: Er bleibt seiner Partei verbunden. Auf der 22 Namen umfassenden Liste fürs Stadtparlament taucht sein Name auf Platz 5 auf.

Hinter Michael Wobst führen die langjährigen Stadtverordneten Petra Winkel und Frank Schönfeld die Liste an.