Trauerhalle wird weiter saniert

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt will auch in diesen Jahr Geld investieren, um die Situation auf dem Inselfriedhof zu verbessern. Nicht zuletzt der Zustand der dortigen Trauerhalle und der angrenzenden Gebäude hat in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt.

Als ein erster Schritt wurden im vergangenen Jahr die Fenster der Eingangsfront an der Trauerhalle, die inzwischen „blind“ geworden waren, ausgetauscht, auch die Heizkörper.

In diesem Jahr sind für die beiden Friedhöfe in Schönfließ und den Inselfriedhof 54 000 Euro eingeplant. So soll die Trauerhalle weiter saniert werden. Vor allem ist vorgesehen, auch an der rückwärtigen Gebäudefront die Fenster auszutauschen. Insgesamt stehen dafür 43 000 Euro zur Verfügung. Auf dem Schönfließer Friedhof soll die Friedhofsmauer repariert werden. Insgesamt sind dafür 11 000 Euro im Haushalt eingeplant.

Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde ein barrierefreier Zugang zur Trauerhalle hergestellt. Bisher mussten Rollstuhlfahrer immer noch eine kleine Treppe überwinden, um in den Flachbau zu gelangen. Das wurde nun beseitigt. Um auf den Friedhof von Parkplatz aus zu gelangen, müssen Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer einen Seiteneingang nutzen, wo es keine Treppen gibt.

Kürzlich wurde im Stadtentwicklungsausschuss angeregt, ob man nicht im Bereich der Treppe, die vom Parkplatz auf die Anlage führt, eine Rampe einbauen könne, die dann zum Beispiel von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung, zeigte sich aber skeptisch, ob solch eine Rampe realisiert werden kann. Die müsste eine Gefälle von sechs Prozent haben. Auf dem zur Verfügung stehenden Platz wäre dies kaum zu realisieren.

Im Haushalt der Stadt sind ebenfalls als Investition 62 000 Euro vorgesehen, um die Bewässerungsanlage auf dem Inselfriedhof zu erneuern. Auch in den kommenden Jahren wird sich dieser Posten im Haushalt wiederfinden. So sieht die Finanzplanung auch 2020 und 2021 Geld dafür vor. Insgesamt sind für diese Investition rund 200 000 Euro veranschlagt.

Bei der Instandhaltung sind für die Folgejahre momentan keine weiteren Finanzmittel eingeplant. Dabei steht der Friedhof in der Prioritätenliste der Stadt an vorderster Stelle. Insgesamt veranschlagt die Stadt dort einen Investitions- und Instandhaltungsbedarf von einer Million Euro. Das gilt für die Bewässerungsanlage, was nun angegangen wird. Auch die Barrierefreiheit ist erledigt. Bleibt noch das vorhandene Gebäudeensemble, das aus dem Anfang der 1970er-Jahre stammt und an dem seitdem auch nichts mehr gemacht wurde. Inzwischen liegen Untersuchungen vor.