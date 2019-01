Landrat Lindemann: „Der Fall hat Priorität“

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In die Suche nach Felix H. kommt immer mehr Bewegung. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat nun doch den Antrag auf eine öffentlichkeitswirksame Fahndung mit Lichtbildern gestellt. Das Jugendamt Oder-Spree schließt eine Kindeswohlgefährdung nicht mehr aus.

„Es ist eine Verletzung des Kindeswohls zu befürchten“, erklärt Rolf Lindemann, Landrat in Oder-Spree, am Dienstag in dem Fall Felix H. aus Eisenhüttenstadt. Der elfjährige Junge ist seit dem 9. Januar verschwunden, soll sich bei seiner Mutter aufhalten und war seitdem nicht mehr in der Schule. Der Aufenthaltsort der beiden ist unbekannt. Zuletzt gesehen wurde Felix in Begleitung einer Frau in Eisenhüttenstadt, und zwar in einer Gartensparte.

Die Polizei ermittelt bereits, weil der Vater nach dem Verschwinden seines Sohnes Anzeige erstattet hatte. Ihm war 2016 das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den Jungen zugesprochen worden, bei ihm lebte das Kind. Das heißt, der Mutter wurde per Gerichtsbeschluss ein Teil des Sorgerechts entzogen. Doch der Vater von Felix H. ist in der vergangenen Woche im Alter von 39.Jahren verstorben. „Dadurch dass der Vater tot ist, kommen wir in eine besondere Verantwortung“, sagt Rolf Lindemann mit Blick auf das Jugendamt des Kreises. „Ein solcher Fall hat hier Priorität, darüber werde ich auch informiert.“

Das Jugendamt sei in diesem Fall Ergänzungspfleger und müsse sich nun um die Belange des Jungen kümmern. „Aber das auch erst seit diesem Zeitpunkt, denn vorher war der Vater dafür verantwortlich“, so der Landrat. Da habe das Amt vor allem eine beratende Funktion gehabt. Lindemann betont zudem: „Das Jugendamt ist keine Ermittlungsbehörde.“ Man habe getan, was zu tun sei.

So wurde unter anderem von Seiten des Jugendamtes Anzeige bei der Polizei erstattet, weil eben auch eine Gefährdung des Kindeswohls zu befürchten sei. Damit wurde der Anzeige des Vaters Nachdruck verliehen. Nun sei es die Aufgabe der Polizei, den Aufenthaltsort des Kindes festzustellen, sagt Lindemann und fügt hinzu: „Das ist kein ganz gewöhnlicher Fall.“

Das Jugendamt als Ergänzungspfleger müsse sich um das Kindeswohl bemühen und dafür sorgen, dass der Junge ordnungsgemäß untergebracht wird und klare Verhältnisse herrschen, erklärt der Landrat. Voraussetzung dafür ist aber, dass Felix gefunden wird. „Dann können wir schauen, wohin die Reise für den Jungen geht“, betont René Bertel, der kommissarische Leiter des Jugendamtes in Oder-Spree.

Dabei werde natürlich auch der Junge angehört. Um ihn gehe es schließlich. Bertel selbst hatte am Dienstag ein „sehr gutes Gespräch“ mit den Großeltern des Elfjährigen. Sollte der Junge gefunden werden, seien auf jeden Fall Sozialarbeiter da, die sich um ihn und seine Situation kümmern. „Wir werden das von unserer Seite Mögliche tun, dass das Kind schnell gefunden wird“, sagt der Landrat.

Die Suche könnte noch in dieser Woche eine neue Qualität erreichen. Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag einen Antrag auf eine Veröffentlichung von Lichtbildern beim Amtsgericht in Frankfurt gestellt, teilte Sprecher Ingo Kechichian mit. Am Montag hatte man davon noch abgesehen. Sollte das Gericht diesem Antrag folgen, könnte die Polizei in Kürze öffentlichkeitswirksam mit Bildern von Felix und dessen Mutter fahnden.