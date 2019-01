Bald 13 000 Schöneicher

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Es ist nach Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde die drittgrößte Kommune in Oder-Spree: Schöneiche hatte Ende vergangenen Jahres 12 899 Einwohner, 171 mehr als zu Jahresbeginn. Das geht aus Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung hervor, die Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) vorstellte.

Er geht davon aus, dass die Gemeinde in diesem Jahr über die 13 000-Einwohner-Grenze kommt. Allein im Stegeweg sollen im Laufe des Jahres 86 Wohnungen übergeben werden, die die Berliner Genossenschaft Beamtenwohnungsverein baut.

Hinzu kommen neue Wohngebäude, die als sogenannte Lückenbebauung entstehen. Und Schöneiche reagiert weiter auf den zunehmenden Zuzugsdruck: Im Rathaus sollen Planungen für eine weiterführende Schule in Angriff genommen werden, neue Wohngebiete sind außerdem in Vorbereitung. Dabei arbeitet die Kommune auch an der Erweiterung ihres eigenen Bestandes. Das Wohnhaus in der Brandenburgischen Straße 87 soll in diesem Jahr saniert und um drei Wohnungen im Dachgeschoss vergrößert werden.

Auch die Schöneicher Kita-Landschaft soll sich weiterentwickeln. Für September ist die Übergabe des neuen Gebäudes mit 75 Plätzen in der Jägerstraße geplant. Dort zieht die Kita „Pusteblume“ ein. Die Kita „Löwenzahn“ folgt nach Sanierung in deren jetziges Gebäude in der Karl-Marx-Straße. Insgesamt gibt es den Angaben aus dem Rathaus zufolge in Schöneiche derzeit sechs Kindertagesstätten mit 592 Plätzen. Für Hortkinder gibt es 461 Plätze.

Aus der Friedhofsverwaltung berichtete der Bürgermeister, dass auf dem Friedhof Friedensaue im Vorjahr 99 Beisetzungen stattfanden. Davon waren zehn Erd- und 89 Urnenbestattungen. Zwei Särge und 48 Urnen wurden anonym beigesetzt. 43 Frauen und 56 Männer sind beerdigt worden. Das durchschnittliche Sterbealter lag bei 77 Jahren.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde sagte Steinbrück, es habe Ende des Jahres 1215 Gewerbe in Schöneiche gegeben, mit 249 waren die meisten Unternehmen Handwerksbetriebe. Es folgte der Handel mit 193 Anmeldungen, 16 Gewerbe werden der Industrie zugerechnet.