Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Für alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren bietet das Netzwerk Nord auch in diesem Jahr wieder den Ferienpass an.

Für nur sieben Euro inklusive Mittagessen können die Kinder am Dienstag ins Aquarium und am Donnerstag ins Technikmuseum nach Berlin fahren; am Mittwoch, 10 bis 14 Uhr, stehen Spiele im Jugendclub Nord auf dem Programm. Es gibt noch freie Plätze.

Anmeldung im Club unter Tel. 03361 32148 oder 03361 340812.