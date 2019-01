Militärgelände könnte Wohngebiet werden

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. 80 bis 150 Wohneinheiten, ganz nah am Stadtzentrum: Das wäre eine gute Möglichkeit für viele, die in Neuruppin nach Wohnraum suchen. Am ehemaligen Flugplatz könnte genau das entstehen – wenn es sich rechnet.

Den Bebauungsplan für den Flugplatz gibt es laut Sabine Supke, Leiterin des Neuruppiner Amtes für Stadtentwicklung, bereits. „Aber da gibt es eben noch viel zu tun“, erklärt sie, warum sich vor Ort nichts tut. Die Grundlagen fürs Wohnen dort hat die Stadt geschaffen. Jedoch gibt es ein Problem: die Vergangenheit. Für den Bereich des Flugplatzes betrifft das die militärischen Altlasten. Genau danach muss nun gesucht werden. Laut Neuruppins Baudezernent Arne Krohn ist ein Auftrag dafür bereits erteilt worden. Das sei gemeinsam mit dem anderen großen Grundstückseigentümer vor Ort, der Brandenburgischen Bodengesellschaft, geschehen. Ein entsprechender Kooperationsvertrag ist abgeschlossen worden.

„Wir haben sogar die Sanierung vertraglich beschlossen“, erklärt Sabine Supke. „Wir gehen in Phasen vor.“ Für Arne Krohn ist es „höchstspannend“, ob es tatsächlich gelingen wird, das große Areal gleich gegenüber dem Friedhof zu entwickeln. Denn das Potenzial für den Wohnungsbau ist unbestritten. Fragt sich nur, ob sich das Projekt auch lohnt: „Es gibt durchaus Bereiche, die man schon entwickeln könnte“, sagt Sabine Supke. „Und dann gibt es eben Bereiche, wo man sich die Belastung mit Altlasten noch einmal anschauen muss.“ Laut Rahmenplan könnten dort 80 bis 150 Wohneinheiten entstehen, abhängig von den Ergebnissen der Altlasten-Untersuchung. Doch diese kann auch das Ergebnis bringen, dass es nicht wirtschaftlich ist, die Flächen überhaupt nur herzurichten. Es sei auch möglich, dass die Areale eben nicht in der Qualität sind, dass dort Wohnen möglich ist. „Dann haben wir dort eine sehr stadtnahe Fläche, die nicht zur Verfügung steht“, so Supke. In diesem Fall komme die Stadt in die Situation, dass sie zusätzliche Flächen ausweisen muss, weil die vorhandenen schlichtweg nicht mehr reichen.

Ziel der Neuruppiner Verwaltung ist es, den Wohnungsmarkt in der Stadt an die Anforderungen anzupassen, erklärt Stadtplaner Jan Juraschek. Es gibt eine strategische Wohnbauflächenstudie für die Fontanestadt. In dieser werden mehrere Handlungsfelder aufgezeigt. Eines davon: die Bauleitplanung fokussieren auf das Thema Wohnen. Dabei hat die Verwaltung schon viele Bebauungspläne in der Warteschleife oder jüngst auf den Weg gebracht. Jan Juraschek hat auch einige Beispiele, viele auf private Initiative hin, in petto: Die Wohnungsbaugenossenschaft hat das Gelände „An der Pauline“ entwickelt. 30 bis 40 Wohneinheiten sind entstanden. „Am Stöffiner Weg ist das Gebiet schon nahezu voll besetzt mit knapp unter 50 Wohneinheiten“, sagt der Stadtplaner. Aktuell sei die Verwaltung sehr intensiv mit einem Bebauungsplan an der Eisenbahnstraße beschäftigt. In der sogenannten Bahnhofsvorstadt, zu der dieses Areal gehört, könnten auf städtischen Grundstücken 30 bis 50 Wohneinheiten entstehen. Spätestens nächstes Jahr soll der Plan Rechtskraft erhalten. Ab 2022 könnten die Grundstücke vermarktet werden.

Platz für 16 Einfamilienhäuser in Karwe, vier bis fünf zusätzliche Stadtvillen nahe dem Neuruppiner Sportcenter: Das sind nur zwei weitere Beispiele. Auch am Seetorviertel soll der entsprechende Plan bald rechtskräftig werden, was maximal 200 Wohneinheiten mehr für Neuruppin bedeuten würde, erklärt Juraschek. Dazu kommen acht Areale in Treskow. Das Baulandkataster hat laut Jan Juraschek außerdem ergeben, dass rund 50 Flächen sofort bebaut oder verkauft werden könnten. Auch in Stöffin, Wulkow und Gnewikow gibt es noch Bedarf. Daher laufen auch in diesem Bereich intensive Abstimmungen.