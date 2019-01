Eine Inszenierung mit Blaulicht

Kerstin Unger

Passow (MOZ) Die Passower Feuerwehr hat ihrem neuen Löschfahrzeug am Wochenende einen gebührenden Empfang bereitet. Das fast 366 000 Euro teure, modern ausgestattete Auto wurde am Sonnabend mit Sekt auf den Spitznamen des Wehrführers getauft.

Zur besten Kaffeezeit versammelten sich am Sonnabend die Passower Feuerwehrleute am Gerätehaus. Am Nikolaustag 2018 bekamen sie ein nagelneues, modernes Löschfahrzeug anvertraut. Es wurde bei Regen im Schein der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Pinnower Gutshof übergeben. Jetzt gab es eine würdige Einweihungszeremonie.

Viele Leute aus dem Kreis, dem Amt und aus Passow verewigten sich auf der Gästeliste. Im Gerätehaus warteten gedeckte Tische auf die Kaffeegäste. Doch vorher wurde mit Spannung auf das Erscheinen des teuren Neuzugangs gewartet: Das Rolltor fuhr hoch und das HLF 20 mit vielen Löschgeräten und modernem Rettungszubehör kam mit Blaulicht und zum Song „The Final Countdown“ aus dem Nebel auf die Passower Kameraden zugefahren.

Für Wehrführer Henri Schwarz ist die Einweihung des neuen Autos ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der Feuerwehr Passow. Er dankte dem Amtsdirektor und den Amtsausschussmitgliedern, ohne deren Bemühungen und Zustimmung diese Beschaffung nicht möglich gewesen wäre. Es sei eine Investition ins nächste Vierteljahrhundert. „Sie war sinnvoll, wichtig und unaufschiebbar“, sagte er. Der Wehrführer rückte den Blick aber auch auf die Frauen und Männer, die in der Passower Wehr, zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre Freizeit und Gesundheit für den Dienst am Nächsten einsetzen. „Ohne sie würden auch die modernsten Fahrzeuge und Geräte nichts helfen“, meinte er. Die Passower Feuerwehr hat 56 Mitglieder, darunter neun Frauen und 22 Jugendliche.

Als bei der Haushaltsdiskussion 2016 insgesamt vier neue Fahrzeuge für die Amtswehr in Aussicht gestellt wurden, habe niemand so richtig dran geglaubt, sagte Amtsdirektor Detlef Krause. „Jetzt sind es drei Autos, das vierte kommt demnächst. Wir haben unser Versprechen gehalten und nehmen unsere Verpflichtung als Träger des Brandschutzes wahr.“ Er dankte auch den Familien und Arbeitgebern für ihre Unterstützung. Der Amtsausschussvorsitzende Gerd Regler gratulierte ebenfalls zur neuen Errungenschaft. „Wir arbeiten beim Brandschutz Hand in Hand“, meinte er. Man sei mit der Technik und dem Gefahrenabwehrplan gut aufgestellt.

Die Gemeinde könne sich immer auf die Feuerwehr verlassen, meinte Ortsvorsteher Silvio Moritz „Wenn etwas passieren sollte, ist die Feuerwehr gut ausgebildet und immer da. Die Ausbildung erfolgt neben der Arbeit. Deshalb freuen wir uns, wenn moderne Technik zur Verfügung gestellt werden kann, die die Arbeit erleichtert“, sagte er und überreichte als Geschenk ein Bild mit dem Wehrführer neben dem neuen Fahrzeug.

Kreisbrandmeister Wolfgang Loose beglückwünschte die Passower Wehr und hofft, dass die Fahrzeugbeschaffung so weitergeht. Grußworte und einen Putzeimer mit Zubehör als Geschenk überbrachte der Vorsitzende des Uckermärkischen Feuerwehrverbandes Angermünde, Lutz Timm.

Bevor das neue Fahrzeug mit Sektfontänen seiner Bestimmung übergeben wurde, bekam es noch einen Namen. Davon wurde selbst der Wehrführer überrascht. Henri Schwarz, genannt „Oskar“ hat jetzt einen motorisierten Namensvetter.